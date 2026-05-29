Δαφνές: Το αδιέξοδο με τα αδέσποτα - Οι καταγγελίες των κατοίκων και οι θέσεις των φιλόζωων

Το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και των επιθέσεων από αγέλες αποτελεί μια σύνθετη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία συχνά προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες και τις φιλοζωικές οργανώσεις.

Ένα τέτοιο φαινόμενο παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και στις Δαφνές Ηρακλείου, όπου υπάρχουν καταγγελίες για επιθέσεις σκύλων σε οικόσιτα ζώα, με τους ζωόφιλους του οικισμού να τις αντικρούουν, τονίζοντας πως τα αδέσποτα βρίσκονται υπό την φροντίδα τους και αντιδρώντας απέναντι σε ακραίες ρητορικές, υπενθυμίζοντας ότι τα ζώα είναι τα θύματα της ανθρώπινης ανευθυνότητας.



Το θέμα έφερε και πάλι στην δημοσιότητα δημοσίευμα του ekriti.gr το οποίο βάσει καταγγελίας κατοίκων της περιοχής, αγέλη αδέσποτων επιτέθηκε χθες και τραυμάτισε κατσίκια, ενώ προ ημερών σε ένα άλλο περιστατικό βρέθηκαν πνιγμένα περισσότερα από 30 κοτόπουλα.

Η πλευρά των κατοίκων: Ασφάλεια και ποιότητα ζωής



Οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται εστιάζουν κυρίως στην ανάγκη για προστασία της σωματικής ακεραιότητας των ίδιων, των παιδιών τους και των οικόσιτων ζώων τους.



Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη, κάτοικος των Δαφνών, επιβεβαίωσε το περιστατικό της επίθεσης στα κατσίκια κάνοντας λόγω για 4 μεγαλόσωμα σκυλιά τα οποία που έχουν επιτεθεί σε θαμώνα καφενείου δαγκώνοντάς τον στο πόδι .



Επίσης αναφέρθηκε και στον περιορισμό της ελεύθερης μετακίνησης κυρίως παιδιών στους δρόμους και στην πλατεία του οικισμού, υπό τον φόβο ενδεχόμενης επίθεσης των αδέσποτων.

Η πλευρά των φιλόζωων: Ευζωία και ανθρώπινη υπαιτιότητα

Από την πλευρά τους αρκετοί φιλόζωοι κάτοικοι που αντιτίθενται σθεναρά σε πρακτικές, μόνιμου εγκλεισμού σε ακατάλληλα καταφύγια έχουν αναλάβει την σίτιση των σκυλιών και μάλιστα ζήτησαν από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Ηρακλείου να τα επιστρέψει στις Δαφνές μετά τις στειρώσεις και αποπαρασιτώσεις στις οποίες προχώρησε, κάτι που έγινε όπως είπε στην ίδια εκπομπή και η αρμόδια αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη.



Η αντιδήμαρχος επιβεβαίωσε την επιθυμία μερίδας κατοίκων για επιστροφή των σκυλιών στο χωριό (ως χώρος φυσικού τους περιβάλλοντος) και την παροχή φροντίδας από τους ίδιους.





Σε κάθε περίπτωση πάντως η εξεύρεση μιας ισορροπημένης λύσης για την γεφύρωση των διαφορών, απαιτεί την κατανόηση των επιχειρημάτων και των δύο πλευρών, καθώς και την απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου.

