Ηράκλειο: Τραυματισμός σοκ για 40χρονη που έπεσε σε λακκούβα - Χρειάστηκαν 40 ράμματα (βίντεο)

Μια σοκαριστική υπόθεση τραυματισμού έρχεται από την Κρήτη, όπου μία 40χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο όταν έπεσε μέσα σε επικίνδυνη λακκούβα ενώ περπατούσε στον δρόμο. Ο σοβαρός τραυματισμός στο πόδι της απαιτούσε 40 ράμματα, ενώ μία εβδομάδα αργότερα η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε λόγω μόλυνσης, οδηγώντας την ξανά σε νοσηλεία στο ΠΑΓΝΗ.

«Το αίμα έτρεχε παντού, πάθαμε σοκ», περιγράφει η ίδια, εξηγώντας πως οι γιατροί αρχικά προσπαθούσαν απλώς να σταματήσουν την αιμορραγία πριν τη μεταφέρουν εσπευσμένα στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής καταγγέλλουν πως η συγκεκριμένη λακκούβα αποτελούσε εδώ και καιρό σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς. Όπως λένε, είχαν γίνει επανειλημμένες αναφορές στον δήμο, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιος έπεφτε εκεί. Η τρύπα μεγάλωνε συνεχώς και φαινόταν σαν απλή ρωγμή», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Μετά τον τραυματισμό της γυναίκας, το σημείο αποκαταστάθηκε πρόχειρα, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα η καθίζηση εμφανίστηκε ξανά, προκαλώντας νέα αγανάκτηση στους κατοίκους.

Η 40χρονη παραμένει καθηλωμένη στο κρεβάτι, αδυνατώντας να εργαστεί ή να φροντίσει τα δύο μικρά παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών, καθώς οι γιατροί της έχουν συστήσει πλήρη ακινησία.

Όπως έκανε γνωστό, σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του δήμου, θεωρώντας πως η αδιαφορία και η καθυστέρηση στην αποκατάσταση του δρόμου οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό της.

