Από το Μπαγκλαντές και το Σουδάν στην Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση για 60 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται άλλη μια επιχείρηση υποδοχής και παροχής πρώτων βοηθειών στα νότια της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό δεκάδων μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πρόκειται για συνολικά 60 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στην ξηρά.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για άνδρες από το Μπαγκλαντές, ο αριθμός των οποίων φτάνει τους 55.

Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται επίσης πέντε άτομα από το Σουδάν, ανάμεσα στα οποία είναι μία γυναίκα και ένας ανήλικος.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες, όπου έχει ήδη κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός για την παροχή πρώτων βοηθειών, φαγητού και νερού, ενώ θα γίνει και η πρώτη καταγραφή των στοιχείων τους από τις λιμενικές αρχές, πριν μεταφερθούν σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας.

