ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 15:01
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Φουσκωτό με δεκάδες μετανάστες αποβιβάστηκε στον Μύρτο
μετανάστες
clock 14:33 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια νέα άφιξη 42 μεταναστώνκαταγράφηκε στην περιοχή του Μύρτου Ιεράπετρας νωρίτερα σήμερα (28.05). Η φουσκωτή λέμβος κατευθύνθηκε προς την παραλία Μαυρόχαρακο, όπου και πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση των επιβαινόντων στην ακτή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στη φουσκωτή βάρκα επέβαιναν περίπου 40 με 45 αλλοδαποί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών που έσπευσαν στο σημείο για τη διαχείριση του περιστατικού.

Η νέα άφιξη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων αφίξεων στα νότια παράλια της Κρήτης αλλά και της Γαύδου, δημιουργώντας πίεση στις υφιστάμενες δομές και στο προσωπικό που διαχειρίζεται τις ροές.

Μεταναστες Ιεραπετρα
