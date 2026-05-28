Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Σύμφωνα με όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day, πλέον βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης της χώρας μας.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα στις 15 Απριλίου και όπως σημείωσε η παρουσιάστρια από την πρώτη στιγμή οι γιατροί στον Ευαγγελισμό έδωσαν μεγάλη μάχη για να τον σώσουν.

«Πλέον είναι στην Ελλάδα. Είναι σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα. Εμάς είναι η προσευχή μας και η ευχή μας… Ίσως το είδατε και να σας πούμε ότι ισχύει. Η Τίνα μας είναι εδώ, γύρισε μαζί με τον άνδρα της. Μπορεί να μας βλέπει και ο Γιώργος αυτή τη στιγμή» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεκινούν την Παρασκευή οι εξετάσεις

Τέλος το «Λιβυκό»: Καθιερώνεται το «Νότιο Κρητικό Πέλαγος» στα σχολικά βιβλία

Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκατοντάδες αφίξεις μέσα σε λίγες ώρες - Πίεση για Αρχές και Αυτοδιοίκηση