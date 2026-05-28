Κρήτη: Πουλούσε φάρμακα σε σούπερ μάρκετ και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 51χρονου ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ σε τουριστική περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε ότι στο κατάστημα διατίθεντο προς πώληση σκευάσματα που, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, επιτρέπεται να πωλούνται αποκλειστικά από φαρμακεία.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, παστίλιες για τον λαιμό, δισκία παρακεταμόλης και φαρμακευτικές κρέμες, τα οποία φέρεται να διατίθεντο παράνομα από το κατάστημα.

Ο 51χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

