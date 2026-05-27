Κρήτη: Το Σάββατο οι απολογίες μητέρας και συντρόφου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 3χρονης

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την υπόθεση της άγριας κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά. Η 25χρονη μητέρα του παιδιού και ο 27χρονος σύντροφός της βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κακουργηματική δίωξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στον Ανακριτή.

Πρώτη καταδίκη στην αυτόφωρη διαδικασία

Η δικαστική τροχιά της υπόθεσης ξεκίνησε ήδη να ξετυλίγεται με ταχύτατους ρυθμούς. Το Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Χανίων έκρινε ένοχο τον 27χρονο σύντροφο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Παράλληλα, η 25χρονη μητέρα κρίθηκε προφυλακιστέα για τις πλημμεληματικές κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η ίδια παραδέχθηκε στις αρχές ότι επιχείρησε αρχικά να συγκαλύψει το περιστατικό, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες.

"Παράθυρο" ελπίδας από τη ΜΕΘ Παίδων

Μέσα στο ζοφερό σκηνικό της κακοποίησης, τα νέα από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) φέρνουν αισιοδοξία. Το 3χρονο κοριτσάκι αποσωληνώθηκε επιτυχώς και αναπνέει πλέον αυτόνομα στη ΜΕΘ Παίδων. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του, καθώς τα ευρήματα των εξετάσεων σοκάρουν: το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, θλάση στον εγκέφαλο, αλλά και ένα παλαιότερο κάταγμα, γεγονός που υποδεικνύει συστηματική κακοποίηση στο παρελθόν.

Άμεση απομάκρυνση των υπόλοιπων παιδιών

Με κατεπείγουσα διάταξη της Εισαγγελίας Χανίων, τα άλλα τρία ανήλικα παιδιά της 25χρονης μητέρας απομακρύνθηκαν άμεσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε ασφαλή δομή, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, εν αναμονή των απολογιών του Σαββάτου, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στο βαθύτερο ιστορικό της οικογένειας και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί οδηγήθηκε στο χείλος του θανάτου.

