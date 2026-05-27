Τα προβλήματα της Υγείας στην Κρήτη στο μικροσκόπιο της ΔΕΕΠ Ηρακλείου
ΝΟΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
clock 16:16 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας η σύσκεψη που διοργάνωσε ο τομέας Υγείας, παρουσία μελών της ΠΟΕΔΗΝ, των διοικήσεων των Νοσοκομείων και της 7ης ΥΠΕ.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος και συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, με σκοπό να ενημερωθούν οι αρμόδιοι. Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν o Γιώργος Μαθιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιας ΔΑΚΕ ΠΟΕΔΗΝ και ο Χρήστος Παπαναστάσης, Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΔΗΝ, Προέδρος Πανελλήνιας ΔΑΚΕ ΠΟΕΔΗΝ, το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ και μέλος του Τομέα Υγείας της ΔΕΕΠ Ηρακλείου κ Γρηγόρης Κοκοβάκης, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος, ο Διοικητής και o Υποδιοικητής του ΠΑ.Γ.Ν.Η. κ.κ. Χαλκιαδάκης και Κτενιαδάκης, η Υποδιοικήτρια του Βενιζελείου Νοσοκομείου κ. Καλογριδάκη, καθώς επίσης οι ιατροί κ.κ. Βαβουρανάκης και Ιωάννου.

Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης μέλη, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων και της ΥΠΕ, καθώς επίσης στελέχη από άλλα νοσοκομεία της χώρας.

