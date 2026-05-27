Ντεπέστελε στους φιλάθλους του ΟΦΗ: «Ελάτε στο γήπεδο να απολαύσετε τις νίκες μας…» (vid)

Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο νέος προπονητής του ΟΦΗ, Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος σηκώνει τα μανίκια και πιάνει δουλειά για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός δήλωσε ενθουσιασμένος με την υποδοχή και κάλεσε τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί φέτος στο Challenge Cup, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο Ντεπέστελε επισκέφθηκε τα γραφεία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, φωτογραφήθηκε με κασκόλ και καπελάκι του συλλόγου και δήλωσε χαρούμενος που επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο είχε αγωνιστεί σαν παίκτης στο παρελθόν, σε Ηρακλή και Παναθηναϊκό.

Μερικές από τις αναφορές του νέου προπονητή του ΟΦΗ, μετά την άφιξη του στο Ηράκλειο, αναλαμβάνοντας το τιμόνι της ομάδας, για τη σεζόν 2026-27:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις: «Είμαι εδώ μόλις μια ώρα και έχω δει φανταστικούς ανθρώπους, στα γραφεία της ομάδας, αλλά και μέλη του σταφ όπως ο Ανδρέας Ανδρεάδης και ο Δημήτρης Ζλατιλίδης και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι ένα πολύ όμορφο καλωσόρισμα για μένα. Με έχουν κάνει να νιώθω σαν το σπίτι μου».

Για την ομάδα: «Ξέρω για τον ΟΦΗ ότι πέρσι κατέλαβε την 5η θέση στην Ελληνική Λίγκα, που είναι η καλύτερη θέση, που είχε η ομάδα στην ιστορία της. Είναι μια ομάδα που μεγαλώνει. Και το σημαντικό είναι ότι δεν το κάνει γρήγορα, αλλά βήμα-βήμα».

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα: «Αγαπώ την Ελλάδα, τους ανθρώπους, τους φιλάθλους και τα στάδια. Η ατμόσφαιρα του βόλεϊ είναι πραγματικά όμορφη. Ξέρω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα, είχε μια δύσκολη περίοδο κρίσης, αλλά έχει γίνει ξανά δυνατό και έχει καλό ανταγωνισμό».

Για το Challenge Cup και την πρώτη συμμετοχή του ΟΦΗ: «Είχα πολύ καλή πορεία με την πρώην ομάδα μου στο Challenge Cup. Φτάσαμε μέχρι τους τελικούς. Είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Θα είναι καλό για τον ΟΦΗ, που θα παίξει στο Challenge Cup. Έχει καλές ομάδες, αλλά και ομάδες που μπορείς να ανταγωνιστείς. Είναι η πρώτη φορά που ο ΟΦΗ παίζει εκεί και θα πρέπει να βρούμε το δρόμο, για καλά αποτελέσματα. Θα πάμε με αισιοδοξία και θα δούμε, μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε».

Για το μήνυμα που στέλνει στους οπαδούς του ΟΦΗ: «Το μήνυμα μου στους φιλάθλους του ΟΦΗ είναι να έρχονται στο γήπεδο, γιατί τους χρειαζόμαστε. Ελπίζω να απολαύσουν τις νίκες μας και να βοηθήσουν την ομάδα!».