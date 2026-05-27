ΕΛΓΑ: Νέες πληρωμές 24 εκ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς για ζημίες του έτους 2025

Σήμερα, Τετάρτη 27η Μαΐου 2026, πιστώθηκε το ποσό για την πληρωμή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους ύψους 24 εκατ. ευρώ, για ζημίες εντός του έτους 2025, στις καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και απώλειες ζωικού κεφαλαίου.



Την πληρωμή των αποζημιώσεων αποφάσισαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο.

Οι αποζημιώσεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον Οργανισμό την Τετάρτη 27η Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΕΛΓΑ επιτυγχάνει στην παρούσα περίοδο να εξοφληθούν σχεδόν στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις του έτους 2025, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Σημειώνεται ότι, για τις προαναφερόμενες ζημίες του έτους 2025, ο ΕΛ.Γ.Α. έχει καταβάλει έως σήμερα αποζημιώσεις ύψους 244 εκατ. ευρώ.

