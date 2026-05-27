ΒΟΑΚ: Εκτροπή αυτοκινήτου στο ύψος του Μάλεμε - Στο νοσοκομείο ο οδηγός
clock 15:54 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρήτη, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, ο οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός του οδοστρώματος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό, τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτει εμπλοκή δεύτερου οχήματος στο συμβάν.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διενεργούνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

