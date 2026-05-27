Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου: Έτοιμη για Elite League μέσω wild card

Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στοχεύει να συμμετάσχει στην Elite League του ελληνικού μπάσκετ καθώς διεκδικεί τη wild card που θα δοθεί σε μία από τις ομάδες που εξέφρασαν ενδιαφέρον να αγωνιστούν στη δεύτερη τη τάξει Εθνική κατηγορία.



Μετά από τρία χρόνια στη National League 1 και μία στη National League 2, η ομάδα τουΑρκαλοχωρίου δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση.



Αναλυτικά:

«Η Κρήτη αξίζει να είναι στην Elite League.

Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι η ψυχή μιας πόλης που έμαθε να παλεύει, να σηκώνεται και να συνεχίζει πιο δυνατή.

Με πίστη στην ιστορία μας, στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας σε κάθε δύσκολη στιγμή και στα παιδιά που κρατούν ζωντανό το όνειρο του μπάσκετ στην Κρήτη, κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει έμπρακτα πως η συνέπεια, η σωστή οργάνωση, η σταθερότητα και η υγεία που χαρακτηρίζει το σωματείο μας αποτελούν βασικές αρχές της πορείας μας. Με καθημερινή δουλειά, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους αθλητές, στους συνεργάτες και στον κόσμο μας, χτίζουμε ένα αξιόπιστο και οργανωμένο σωματείο, με ξεκάθαρο όραμα και προοπτική για το μέλλον.

Η ομάδα μας προχωρά στη διεκδίκηση wild card για συμμετοχή στην Elite League, με στόχο να εκπροσωπήσει επάξια το Αρκαλοχώρι και ολόκληρη την Κρήτη στις μεγάλες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.

Τα τελευταία δέκα χρόνια η Κρήτη διψά για μια ομάδα στα σαλόνια της κατηγορίας. Και τώρα ίσως ήρθε η στιγμή. Όχι μόνο να συμμετέχουμε. Αλλά να καθιερωθούμε.

Ξέρουμε ότι οι διαδρομές δεν είναι ποτέ εύκολες. Όμως αυτή η ομάδα έχει μάθει να παλεύει με καρδιά, αξιοπρέπεια και ενότητα. Μαζί με τον κόσμο μας, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να χτίζουμε και να κοιτάζουμε μπροστά.

Γιατί η Αναγέννηση δεν είναι μόνο το όνομά μας.

Είναι αυτό που εκφράζει την ιστορία και το μέλλον μας.

Το Αρκαλοχώρι δοκιμάστηκε…

αλλά έμαθε να σηκώνεται πιο δυνατό.

Για την πόλη.

Για την Κρήτη.

Για όλους όσοι δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν.

Το ταξίδι συνεχίζεται… μαζί».

