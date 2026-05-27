Αλέξης Τσίπρας: Πώς είδαν τα social media το όνομα του νέου κόμματος

Τα χθεσινά (26/5) αποκαλυπτήρια του «ΕΛΑΣ» - του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα - δεν πυροδότησαν μόνο έναν νέο έντονο κύκλο πολιτικών συζητήσεων, αλλά έβαλαν και... φωτιά στα social media.

Χαρακτηριστικό είναι πως στο X, χάσταγκ όπως Θησείο, Τσίπρας και ΕΛΑΣ είναι στην κορυφή των trending.

Δεκάδες χρήστες έσπευσαν στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάσουν και να αποτιμήσουν την εκδήλωση στο Θησείο, όπου ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε το πολιτικά και συναισθηματικά φορτισμένο - για την ιστορία της ελληνικής Αριστεράς - όνομα του νέου κόμματος.

Δύο παρατηρήσεις:



1. Δεν είδα κόσμο. Είδα κόσμο διψασμένο.



2. Όποιος δεν καταλαβαίνει πόσο genial είναι ένα όνομα με τόσες συμπαραδηλώσεις, θα το καταλάβει στην πορεία.#Τσίπρας #Θησείο — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) May 26, 2026

Πιάνει και τους πλούσιους το όνομα άμα το διαβάσεις ανάποδα. Σαλέ.#ελας — Σοφισtissues (@KostasZark) May 26, 2026

Εγώ πάντως με πρώην που με πρόδωσε &με εγκατέλειψε τόσα χρόνια δεν τα ξαναβρίσκω 😉#τσιπρας — Ανεπαισθήτως (@thaldimo) May 27, 2026

-Παρακαλώ.



-ΕΛΑΣ εκεί?



-Ναι.



-Έχασα το γατάκι μου.



-Τι λέτε κυρία μου, με τον Τσίπρα μιλάτε.



-Αστυνομικός υπηρεσίας?



-Τουτ τουτ τουτ#Τσίπρας #Θησειο pic.twitter.com/ZIPoUNJ3Hc — George Lee (@Harhalas) May 26, 2026

Θα φταίει ο Σαμαράς άμα πει το δικό του ΕΔΕΣ μετά; #τσιπρας #ελας — Ομάδα Ρεβύθιας (@katsikopanas) May 26, 2026

Ο #Τσίπρας επιστρέφει διαβασμένος.



Δουλεμένη μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια η Ιδρυτική Διακήρυξη στο #Θησείο, με μαγικά πλάνα και πολλούς συμβολισμούς.



Όπως ακριβώς αρμόζει σε κάτι μεγάλο που περιμέναμε να γεννηθεί.



Έφτασε η ώρα!#ΕΛΑΣ pic.twitter.com/uUCdPO1tPQ — lily ant (@Lily_Ant_) May 26, 2026

Μαγικός #Τσιπρας



Κατάφερε να σκοράρει από τα αποδυτήρια.



Έβαλε στα δίχτυα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της Αριστεράς.



Εβαλε ατζέντα στο δημόσιο διάλογο



Ξύπνησε το δημοκρατικό κόσμο και έβαλε στόχους για την πολιτική αλλαγή στη χώρα



Κατάλαβαν όλοι τι σημαίνει Μπαρτσελονα pic.twitter.com/41Xa7NNjeO — Marka2‼️ (@Marka2free) May 27, 2026

έβγαλε ο #τσιπρας το κόμμα ΕΛΑΣ και θα νομίζουν οι παπουδες ότι γυρίσαμε στην εποχή της αντίστασης pic.twitter.com/t5ypAgzn84 — πλήττω (@plittaina) May 26, 2026

