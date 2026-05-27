Νταϊφά: «Δούλευα με περούκα όσο έδινα μάχη με τον καρκίνο»

Η Λόλα Νταϊφά μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και αποκάλυψε πως συνέχισε να εργάζεται ακόμη και κατά τη διάρκεια των θεραπειών της.

«Δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα στη μάχη μου με τον καρκίνο. Δούλευα κιόλας και με την περούκα δούλευα… Είχα καρκίνο στον μαστό», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι ότι δεν φοβήθηκα, δεν είπα ότι θα κερδίσω. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι επειδή η κόρη μου ήταν μικρή και είχε πεθάνει ο πατέρας της, δεν ήθελα να πεθάνω κι εγώ», ανέφερε.

Τι είπε για τη γνωριμία της με τη Γωγώ Μαστροκώστα;

«Γνώρισα τη Γωγώ Μαστροκώστα. Ήταν πολύ αισιόδοξη και μου έλεγε ότι θα τα καταφέρουμε. Ήταν πολύ θετική», δήλωσε.

