Η NASA ξεκινά την κατασκευή επανδρωμένης βάσης στη Σελήνη (βίντεο)

Οι πρώτες αποστολές για την κατασκευή μιας βάσης στη Σελήνη θα εκτοξευθούν πριν από το τέλος της χρονιάς ανακοίνωσαν στελέχη της NASA.



«Αξιοποιούμε το εγχειρίδιο της NASA από τη δεκαετία του 1960 ανακαλύπτοντας τι λειτουργεί και τι όχι σε αυτή την επική επιστήμη της επιβίωσης. Γιατί η σεληνιακή βάση είναι τόσο όμορφη όσο και εχθρική» δήλωσε ο διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν σε συνέντευξη Τύπου.

Η βάση θα λειτουργήσει ως προκεχωρημένο φυλάκιο για τους αστροναύτες του προγράμματος Artemis, οι οποίοι εργάζονται για να στείλουν την ανθρωπότητα πιο μακριά από τη Γη από ποτέ άλλοτε με τελικό προορισμό τον Άρη. Η αρχική αποστολή για την έναρξη της λειτουργίας της βάσης αναμένεται να γίνει σε συνεργασία με την αεροδιαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος και αποτελεί την πρώτη ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη αποστολή σεληνιακής προσεδάφισης στην ιστορία.

Η αποστολή θα μεταφέρει ένα μη επανδρωμένο σεληνιακό σκάφος προσεδάφισης για να δοκιμάσει δυνατότητες προσγείωσης και να αναπτύξει πολλαπλά επιστημονικά φορτία στον νότιο πόλο της Σελήνης μέχρι το φθινόπωρο. Η δεύτερη αποστολή θα μεταφέρει το μεγαλύτερο εμπορικό φορτίο που έχει σταλεί ποτέ στη σεληνιακή επιφάνεια συμπεριλαμβανομένου ενός ρόβερ της εταιρείας AstroLab ενώ η τρίτη θα παραδώσει φορτίο από τις διαστημικές υπηρεσίες Ευρώπης και Κορέας.

Και οι δύο αποστολές προγραμματίζεται να εκτοξευθούν μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο ο Άιζακμαν δήλωσε ότι πρόκειται μόνο για τις πρώτες από περισσότερες από δώδεκα αποστολές που η υπηρεσία θα ανακοινώσει τους επόμενους μήνες.

Τα στελέχη της NASA ανακοίνωσαν επίσης αρκεούς ακόμη εμπορικούς συνεργάτες που συμμετέχουν στην προσπάθεια. Οι εταιρείες AstroLab και Lunar Outpost επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη οχημάτων εξερεύνησης της σεληνιακής επιφάνειας. Οι αστροναύτες θα οδηγούν τα οχήματα της AstroLab πάνω στη Σελήνη.

«Αυτά τα οχήματα μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως και 10 χιλιόμετρα την ώρα και να ανεβοκατεβαίνουν πλαγιές με κλίση 20 μοιρών», δήλωσε ο Κάρλος Γκαρσία Γκαλάν υπεύθυνος του προγράμματος. Τα αυτόνομα οχήματα της Lunar Outpost θα χαρτογραφούν το έδαφος ώστε να εντοπίζονται πιθανά σημεία για μελλοντικές βάσεις στη Σελήνη.

Την ίδια αποστολή θα υποστηρίζουν και τα σεληνιακά drones που θα μεταφέρει ένα διαστημόπλοιο της Firefly. Τα drones, γνωστά ως Moonfall, θα μελετούν το περιβάλλον ακτινοβολίας, θα βοηθούν τους επιστήμονες στη δημιουργία περιμέτρου γύρω από τη βάση και θα καθοδηγούν τις προσεδαφίσεις και την αξιολόγηση του εδάφους. «Θα αναζητούν νερό και πάγο κάτω από την επιφάνεια της Σελήνης» ανέφερε ο Γκαλάν.

