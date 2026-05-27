Σπίτι μου 2: Μέχρι 31 Μαΐου οι αιτήσεις και μέχρι 31 Αυγούστου η υπογραφή δανειακής σύμβασης με Τράπεζα

Στις 31η Μαΐου 2026 εκπνέει η προθεσμία υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καλώντας τους πολίτες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες



Όπως αναφέρεται ειδικότερα στην ανακοίνωση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), όπως ισχύει, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» είναι η 31η Μαΐου 2026.

Μετά την 31η Μαΐου 2026:

δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», και



θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).



Σημειώνεται ότι, για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Τα δύο υπουργεία καλούν τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες.

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» μετά την αποτυχία του προγράμματος «Σπίτι μου 2 και 1»

