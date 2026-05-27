Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ.» (βίντεο)

«Ήσουν ποτέ μπατίρης;» ρώτησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από το κανάλι theschoolofhardknockz στο Instagram για να απαντήσει χωρίς δεύτερη σκέψη «ναι, όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο», αλλά και να εξηγήσει πώς άλλαξε ο ίδιος τα δεδομένα.

Ο Greek Freak είπε ότι έγινε εκατομμυριούχος στα 20 του, ανατρέποντας πλήρως τα μέχρι τότε δεδομένα και αποκάλυψε πως στην καλύτερή του χρονιά σε οικονομικό επίπεδο, έβγαλε 120 εκατ. δολάρια, λέγοντας μάλιστα για αυτή την επιτυχία «είμαι σκληρός κ@@@@λης».

Η συμβουλή του Αντετοκούνμπο προς νεότερους αθλητές είναι «ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου».

Εξηγώντας γιατί κατά τη γνώμη του έξι στους δέκα αθλητές πτωχεύουν από τα πρώτα κιόλας χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του, απάντησε λέγοντας «συμβαίνει γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις».

Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας τόνισε ότι θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος και ότι αυτό μπορεί να συμβεί ενώ ακόμα βρίσκεται στην ενεργό δράση. «Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ».

