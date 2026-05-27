ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 12:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Στάση αναμονής από τους κτηνοτρόφους - Δεν αποκλείουν νέες κινητοποιήσεις
Κώστας Φρογάκης - Λευτέρης Τριανταφυλλάκης
clock 09:52 | 27/05/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Στάση αναμονής τηρούν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, όπως διαπιστώθηκε και από τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, με φόντο τις εξελίξεις στη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Η συνέλευση, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, πραγματοποιήθηκε σε ήρεμο κλίμα και είχε κυρίως χαρακτήρα ενημέρωσης, χωρίς να τεθεί επί τάπητος ζήτημα άμεσων κινητοποιήσεων. Όπως σημείωσε, οι κτηνοτρόφοι παραμένουν σε αναμονή των επόμενων εξελίξεων, ενώ δεν αποκλείεται οι αποφάσεις για πιθανές αντιδράσεις να ληφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κώστας Φρογάκης

(Ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης)

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης έγινε αναλυτική ενημέρωση για τη νέα ΚΑΠ από τον μελετητή Γιώργο Γεωργουλάκη, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα αγροτικής οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης.

Ο κ. Φρογάκης ανέφερε ότι προς το τέλος του μήνα αναμένονται πληρωμές που αφορούν συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα, ωστόσο έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη κατάσταση στον κλάδο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν ξέρουμε πια τι μας γίνεται, είμαστε ξεκρέμαστοι».

Σύσκεψη Κτηνοτρόφων

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα συμβούλια των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Κρήτης αναμένεται να συναντηθούν το επόμενο διάστημα, πιθανότατα στις αρχές του επόμενου μήνα, με στόχο μια συνάντηση εκπροσώπων του κλάδου, όπου θα τεθούν επί τάπητος οι επόμενες κινήσεις, χωρίς να αποκλείονται ακόμη και κινητοποιήσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης:

Οικολογική βόμβα στον Γιόφυρο: Μαύρισαν τα νερά μέχρι την Αμμουδάρα

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 29χρονος μετά από ξυλοδαρμό

Κρήτη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή η 25χρονη μητέρα της 3χρονης

Νοσοκομεία: Ψηφιακά έως το καλοκαίρι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις στο κινητό

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κτηνοτρόφοι Ενωση Ηρακλειου Νεα Καπ αγροτικές επιδοτήσεις Οπεκεπε
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis