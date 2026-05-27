Ηράκλειο: Στάση αναμονής από τους κτηνοτρόφους - Δεν αποκλείουν νέες κινητοποιήσεις

Στάση αναμονής τηρούν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, όπως διαπιστώθηκε και από τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, με φόντο τις εξελίξεις στη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Η συνέλευση, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, πραγματοποιήθηκε σε ήρεμο κλίμα και είχε κυρίως χαρακτήρα ενημέρωσης, χωρίς να τεθεί επί τάπητος ζήτημα άμεσων κινητοποιήσεων. Όπως σημείωσε, οι κτηνοτρόφοι παραμένουν σε αναμονή των επόμενων εξελίξεων, ενώ δεν αποκλείεται οι αποφάσεις για πιθανές αντιδράσεις να ληφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

(Ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης)

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης έγινε αναλυτική ενημέρωση για τη νέα ΚΑΠ από τον μελετητή Γιώργο Γεωργουλάκη, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα αγροτικής οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης.

Ο κ. Φρογάκης ανέφερε ότι προς το τέλος του μήνα αναμένονται πληρωμές που αφορούν συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα , ωστόσο έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη κατάσταση στον κλάδο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν ξέρουμε πια τι μας γίνεται, είμαστε ξεκρέμαστοι».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα συμβούλια των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Κρήτης αναμένεται να συναντηθούν το επόμενο διάστημα, πιθανότατα στις αρχές του επόμενου μήνα, με στόχο μια συνάντηση εκπροσώπων του κλάδου, όπου θα τεθούν επί τάπητος οι επόμενες κινήσεις, χωρίς να αποκλείονται ακόμη και κινητοποιήσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις.

