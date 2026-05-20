Κρήτη: Γενική συνέλευση κτηνοτρόφων για νέα ΚΑΠ, οικολογικά κι άλλα ανοικτά μέτωπα

Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, στις 20:30, γενική συνέλευση των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η νέα ΚΑΠ, καθώς και τα λεγόμενα οικολογικά σχήματα (eco-schemes), τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, αλλά ταυτόχρονα συνοδεύονται από αυστηρότερες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και διοικητικές απαιτήσεις.

Η συνέλευση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον έντονης ανησυχίας για τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και τις συζητήσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τα οικολογικά προγράμματα της ΚΑΠ, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, καταγράφονται καθυστερήσεις, αναπροσαρμογές και επανεξετάσεις στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και πληρωμών των eco-schemes, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα στους παραγωγούς για το ύψος και τον χρόνο των ενισχύσεων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να ενημερωθούν αναλυτικά και να τοποθετηθούν συλλογικά απέναντι στις αλλαγές που διαμορφώνουν ένα νέο, πιο σύνθετο πλαίσιο λειτουργίας για τον πρωτογενή τομέα.

Για τη νέα ΚΑΠ θα μιλήσει ο μελετητής Γιώργης Γεωργουλάκης, συνεργάτης του Αλέκου Στεφανάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές μεταβολές, τις υποχρεώσεις των παραγωγών και τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στις δηλώσεις και στα καθεστώτα ενίσχυσης.

