Βορίζια - Αμάρι: Καταγγελίες για εκβιασμούς, εμπρησμούς και παράνομες επιδοτήσεις με 40 θύματα

Δράση που εκτείνεται σε βάθος πενταετίας και περιλαμβάνει εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων, εμπρησμούς και παράνομες δηλώσεις επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ αποδίδεται σε φερόμενη εγκληματική ομάδα με επίκεντρο περιοχές από το Αμάρι έως τα Βορίζια, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον 40 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων φέρονται να έχουν στοχοποιηθεί από το 2021 έως το 2025, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για συστηματική δράση που περιλάμβανε πιέσεις προς κατοίκους, απειλές και καταστροφές περιουσιών, προκειμένου να εγκαταλείψουν τις εκτάσεις τους.

Σύμφωνα με καταγγελίες, σε περιπτώσεις άρνησης των ιδιοκτητών να υποκύψουν, ακολουθούσαν εμπρησμοί και φθορές σε καλλιέργειες και οχήματα, με χαρακτηριστικά περιστατικά την καταστροφή ελαιώνων και αμπελώνων, αλλά και εμπρησμό αυτοκινήτου τον Μάιο του 2025, στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της υπόθεσης.

Η δικογραφία αναφέρει ότι μέσω των καταπατημένων εκτάσεων και της εκμετάλλευσης ζωικού κεφαλαίου, αλλά και με ψευδείς δηλώσεις επιδοτήσεων, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να αποκόμισαν παράνομα οφέλη που ξεπερνούν συνολικά τις 500.000 ευρώ.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί έρευνα από τις αρχές το 2025, με τη συνδρομή εξειδικευμένων αστυνομικών υπηρεσιών, ενώ οι βασικοί κατηγορούμενοι – μέλη της ίδιας οικογένειας – αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπρησμοί και αγροτική φθορά.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, απορρίπτεται το σύνολο των κατηγοριών, με τη συνήγορο των κατηγορουμένων να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε πρόθεση καταπάτησης περιουσιών, ενώ κάνει λόγο για υπενοικιάσεις εκτάσεων που – όπως αναφέρει – τεκμηριώνονται με έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί στη δικογραφία.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, καθώς – όπως αναφέρουν – το κλίμα φόβου και πίεσης έχει οδηγήσει πολλούς να αποφεύγουν να προχωρήσουν σε δημόσιες καταγγελίες, την ώρα που η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

