Τραμπ: θα παραστεί στη σύνοδο των G7 στη Γαλλία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να δώσει το «παρών» στη σύνοδο της G7 που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου, όπως ανέφερε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι ηγέτες της ομάδας των πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου, στην οποία είναι ενταγμένες η Γερμανία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Βρετανία, αναμένεται να συναντηθούν στην Εβιάν, στην ανατολική Γαλλία, όχι μακριά από τα σύνορα με την Ελβετία.

