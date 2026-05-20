Τραμπ για Ιράν: "Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα" - Τεχεράνη: "Θα καταρρίψουμε και άλλα F-35"

Σε ιδιαίτερα επικίνδυνη τροχιά βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να οξύνονται εκ νέου , ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, παρά τις αναφορές για εκεχειριακές προσπάθειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις υψηλής έντασης, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ «θα τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα», ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί νέα πλήγματα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

"We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this"







President Trump predicts a deal to end the war with Iran is going to happen "fast" — and that oil prices will plummet when the agreement is reached. pic.twitter.com/Q0t8Bp8RWx — Fox News (@FoxNews) May 19, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν «επιθυμεί συμφωνία» και βρίσκεται σε φάση πίεσης, ωστόσο προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν έτοιμες για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εφόσον αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Σε προηγούμενη τοποθέτησή του, είχε αναφέρει μάλιστα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήταν έτοιμες για άμεση δράση, ενώ δεν απέκλεισε «ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα» κατά της Τεχεράνης.

Σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη για το Ιράν με την ανώτατη ομάδα εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, όπου ενημερώθηκε για στρατιωτικές επιλογές και σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.



Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Νταν Κέιν και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους.



Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ.



Το γεγονός ότι η σύσκεψη έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ περί αναστολής επίθεσης θεωρείται ένδειξη ότι το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό.





«Το Ιράν έχει δύο ή τρεις ημέρες»

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη διαθέτει «δύο ή τρεις ημέρες» για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις.



Υποστήριξε επίσης ότι η αμερικανική κοινή γνώμη στηρίζει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε πως ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί «αποστολή που αξίζει».



Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι «δεν είναι βέβαιος» για την πιθανότητα συμφωνίας, αν και θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια διαπραγμάτευσης.



Παράλληλα, σημείωσε ότι διαπιστώνονται εσωτερικές διαφωνίες στην ιρανική ηγεσία και ότι η διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης παραμένει ασαφής.



Ο Βανς απέρριψε επίσης την κριτική που ασκήθηκε στον Τραμπ για δηλώσεις του σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στους Αμερικανούς πολίτες, λέγοντας στο CNN ότι ο πρόεδρος «έχει εντολή να ασχολείται με πολλά ζητήματα ταυτόχρονα».

Τι απαντά η Τεχεράνη

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να απαντήσει δυναμικά, ακόμη και με καταρρίψεις αμερικανικών αεροσκαφών, σε περίπτωση νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, σκληραίνοντας περαιτέρω τη ρητορική της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «καλή πρόοδο» στις συνομιλίες, αφήνοντας ωστόσο ξεκάθαρο ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί το στρατιωτικό της σχέδιο σε ετοιμότητα αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Στο διπλωματικό πεδίο, η Ρωσία εμφανίζεται πρόθυμη να συμβάλει στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ κατηγορεί τις ΗΠΑ για «διασπορά ψευδών ισχυρισμών» γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Παράλληλα, η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στο ιρανικό μέτωπο, καθώς στο νότιο Λίβανο καταγράφονται νέες ισραηλινές επιδρομές, με αναφορές για τουλάχιστον 19 νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο την περιφερειακή αστάθεια.

Με το διπλωματικό παζλ να παραμένει εύθραυστο και τις απειλές να διαδέχονται η μία την άλλη, η περιοχή εισέρχεται σε μια νέα περίοδο υψηλής αβεβαιότητας, όπου κάθε δήλωση φαίνεται να ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της κρίσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στην Κρήτη η Πριγκίπισσα Άννα - Το πρόγραμμά της

Σοκ στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε σοβαρά το 7 μηνών παιδί του