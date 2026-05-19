Υπουργείο Πολιτισμού: Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 21-24 Μαΐου 2026

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος, από τις 21 έως τις 24 Μαΐου, την επικοινωνιακή δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», με πλήθος εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό και τη μαθητική κοινότητα, σε όλη τη χώρα. Η είσοδος για τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για τους συμμετέχοντες. Σκοπός της δράσης, που συνδέεται με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους, είναι η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, με την εκπαίδευση πολιτών σε θέματα προστασίας, ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Η δράση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2012, σε 3 Περιφερειακές Ενότητες, και έκτοτε συνεχώς διευρύνεται με τη συμμετοχή, το 2025, φορέων από 35 Περιφερειακές Ενότητες.

Οι «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού -δια της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων- στο πλαίσιο της συμμετοχής του Υπουργείου στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη και συντονίζονται από το αρμόδιο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας. Από την Πέμπτη 21 έως την Κυριακή 24 Μαΐου το Υπουργείο Πολιτισμού προσκαλεί το κοινό να ενημερωθεί, αλλά και να ψυχαγωγηθεί συμμετέχοντας σε ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές ξεναγήσεις, περιηγήσεις, περιπάτους, πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, φυτεύσεις χώρων, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.ά., ενώ μέσα από το σχετικό προωθητικό υλικό θα ενημερωθεί για τους σκοπούς και το περιεχόμενο της εκστρατείας.

Στο φετινό εορτασμό συμμετέχουν 46 Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 43 Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας και πέντε Μουσεία ΝΠΔΔ, σε συνεργασία με πολλούς Δήμους, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ, καθώς και πολλά μη δημόσια μουσεία, Ιερές Μητροπόλεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακές Σχολές, σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σωματεία και συνεταιρισμούς πολιτών, αλλά και με πολλούς εθελοντές.

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στις αρμόδιες διοργανώτριες Υπηρεσίες.

