Κοσιώνη: "Eίμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης, εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις"

Η Σία Κοσιώνη μετά από την αποχώρησή της από το δελτίο του ΣΚΑΙ, παραδέχτηκε πως συνεχίζει να αναζητά ειδήσεις και να παρακολουθεί στενά την επικαιρότητα.

«Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω, θα το βελτιώσω. Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για εμένα», είπε η δημοσιογράφος.

