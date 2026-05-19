Ευρυδίκη: «Φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε να κερδίσει ένα τραγούδι που δεν είναι στα αγαπημένα μας, για να μην κερδίσει το Ισραήλ»

Η Ευρυδίκη μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για τα αποτελέσματα του μεγάλου τελικού της Eurovision και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Ισραήλ.

«Η κοπέλα ήταν εξαιρετική, φωνάρα. Ένα τραγούδι όμως που τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα είναι… δεν ξέρω πως να το πω τώρα, παρόλο που εγώ χαίρομαι γιατί είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος μέσα, αλλά όταν έχεις μια Ιταλία γεμάτη μελωδία, μια Αυστραλία με αυτή την ερμηνεύτρια, και έχεις και τη Βουλγαρία, εγώ θα πόνταρα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αυστραλία. Αλλά φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε να κερδίσει ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να μην είναι μέσα στα αγαπημένα μας για να μην κερδίσει το Ισραήλ, το οποίο είχε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του διαγωνισμού μουσικά, με έναν ερμηνευτή επίσης φανταστικό, αλλά δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί.

»Και πού καταλήγουμε; Στο ότι μπράβο στις 5 χώρες που αποχώρησαν εγκαίρως, που έθεσαν βέτο. Πού θα πηγαίναμε του χρόνου; Σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο και που κάνει μια γενοκτονία; Αυτά είναι τα θέματα λοιπόν που εδώ και πολύ καιρό με βασανίζουν. Είναι και ένα άλλο κομμάτι βέβαια, το οποίο για μένα ισχύει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι βιώνουμε την παρακμή της Eurovision», είπε η τραγουδίστρια.

