Eurovision 2026: Παραίτηση-βόμβα στη Μολδαβία μετά τον σάλο για τη βαθμολογία στη Ρουμανία

Έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις προκάλεσε στη Μολδαβία η στάση της εθνικής κριτικής επιτροπής στον τελικό της Eurovision 2026, οδηγώντας τελικά στην παραίτηση του γενικού διευθυντή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της χώρας.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρέθηκε η χαμηλή βαθμολογία που έδωσε η μολδαβική επιτροπή στη Ρουμανία, καθώς η γειτονική χώρα έλαβε μόλις τρεις βαθμούς, γεγονός που προκάλεσε κύμα οργής στα social media.

Εκατοντάδες χρήστες κατηγόρησαν τη δημόσια τηλεόραση της Μολδαβίας ότι αγνόησε τους στενούς πολιτισμικούς, ιστορικούς και γλωσσικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες. Υπενθυμίζεται ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μολδαβίας μιλά ρουμανικά, ενώ οι δύο χώρες διατηρούν διαχρονικά στενές σχέσεις.

Ο γενικός διευθυντής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Μολδαβίας, Vlad Turcanu, ανακοίνωσε την παραίτησή του σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου. «Ήταν δική μου απόφαση. Πήραμε αποστάσεις από την ψηφοφορία της επιτροπής, όμως η ευθύνη παραμένει δική μας και κυρίως δική μου ως επικεφαλής του οργανισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση θεωρείται ενδεικτική της επιρροής που ασκούν πλέον τα social media στη δημόσια ζωή της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Μολδαβία επιχειρεί να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

Η πρόεδρος της χώρας, Maia Sandu, έχει επανειλημμένα καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Η μολδαβική επιτροπή έδωσε το 12άρι στην Πολωνία, η οποία τελικά κατέλαβε τη 12η θέση στον διαγωνισμό, ενώ 10 βαθμούς απέσπασε το Ισραήλ, που τερμάτισε δεύτερο. Αντίθετα με την επιτροπή, το τηλεοπτικό κοινό της Μολδαβίας χάρισε το 12άρι του στη Ρουμανία, η οποία εκπροσωπήθηκε από την Alexandra Capitanescu.

Αντιδράσεις προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι η μολδαβική επιτροπή δεν έδωσε ούτε έναν βαθμό στην Ουκρανία.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας, Anatol Salaru, σχολίασε μέσω Facebook πως «το μόνο που μετρά είναι η ψήφος των απλών ανθρώπων», χαρακτηρίζοντας τη στήριξη προς τη Ρουμανία ως «ψήφο ανάμεσα σε αδέλφια».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Μολδαβίας, Satoshi, τόνισε ότι η μαζική υποστήριξη του κοινού προς τη Ρουμανία «αντικατοπτρίζει την πραγματική άποψη της κοινωνίας μας».

