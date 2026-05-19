ΕΣΥ: Συνεχίζουν να πληρώνουν για γιατρό το απόγευμα οι Έλληνες

Χιλιάδες επισκέψεις καταγράφονται κάθε χρόνο στα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, όπου οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν από 36 έως 72 ευρώ για να εξεταστούν από γιατρό της επιλογής τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για το 2025.

Παρά τις παρεμβάσεις για ψηφιακή διευκόλυνση της πρόσβασης στο ΕΣΥ, η συγκεκριμένη υπηρεσία παραμένει σε εκτεταμένη χρήση, με τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής να συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο των περιστατικών.

Πρώτο σε επισκέψεις εμφανίζεται το «Ανδρέας Συγγρός» με 45.361 ασθενείς, ενώ ακολουθούν το ΚΑΤ με 26.872 και ο «Άγιος Σάββας» με 19.853. Σημαντική κίνηση καταγράφεται επίσης στον «Γ. Γεννηματάς» (17.097), στο «Έλενα Βενιζέλου» (14.696), στο Οφθαλμιατρείο (14.184) και στον «Ευαγγελισμό» (12.021), όπως αναφέρει το Έθνος.

Το κόστος επιβάρυνσης διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα του γιατρού, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν μόνο εξετάσεις και ιατρικές πράξεις όταν υπάρχει παραπεμπτικό, αφήνοντας την επίσκεψη σε απογευματινό ιατρείο εξ ολοκλήρου στον ασθενή.

