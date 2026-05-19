Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του -Είχε πέσει από γκρεμό 100 μέτρων

Ο γιος του ιδρυτή της Mango, Isak Andic, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη πριν από δύο χρόνια, συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του.

Σύμφωνα με τον Independent, o 45χρονος Jonathan Andic συνελήφθη την Τρίτη και αναμένεται να οδηγηθεί αργότερα ενώπιον δικαστηρίου. Ο 71χρονος επιχειρηματίας είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 όταν έπεσε από ύψος μεγαλύτερο των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με μέλη της οικογένειάς του στις σπηλιές του Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη.

Εκπρόσωπος της καταλανικής αστυνομίας Mossos d'Esquadra δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω τη σύλληψη του Jonathan Andic με την υποψία της ανθρωποκτονίας του πατέρα του, του Isak Andic».

Ο ίδιος αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο της πόλης Martorell, κοντά στη Βαρκελώνη, όπου θα καταθέσει ενώπιον δικαστή. Πέρυσι η οικογένεια είχε εκδώσει ανακοίνωση εκφράζοντας την πεποίθησή της για την αθωότητα του Jonathan, έπειτα από δημοσιεύματα τοπικών Μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα. Στην ανακοίνωση ανέφερε πως θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Aρχές και εξέφραζε την ελπίδα η διαδικασία να ολοκληρωθεί σύντομα, αποδεικνύοντας την αθωότητά του.

Ο θάνατος του ιδρυτή της Mango και η έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη του γιου του

Ο Isak Andic μετακόμισε από την Κωνσταντινούπολη στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960 και ίδρυσε τη Mango το 1984. Όταν πέθανε ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας μόδας και η περιουσία του ανερχόταν σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το «Forbes».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 2024, όταν ο 71χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Η στιγμή που τα σωστικά συνεργεία πλησίαζαν για να ανασύρουν τη σορό του ιδρυτή της Mango

Ο Jonathan Andic, που ήταν το μοναδικό πρόσωπο παρόν τη στιγμή του δυστυχήματος, είχε αρχικά δώσει κατάθεση ως μάρτυρας, ενώ η έρευνα είχε αρχειοθετηθεί τον Ιανουάριο του 2025, καθώς δεν είχαν βρεθεί στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η υπόθεση άνοιξε ξανά αργότερα, με τις Αρχές να εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα του Jonathan Andic και των αδελφών του, Judith και Sarah Andic, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 έγινε γνωστό ότι ο Jonathan τέθηκε υπό επίσημη δικαστική έρευνα ως ύποπτος για δολοφονία μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Η οικογένειά του είχε τότε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε: «Η οικογένεια Andic δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο τους τελευταίους μήνες σχετικά με τον θάνατο του Isac Andic, ούτε θα το κάνει στο μέλλον. Ωστόσο, επιθυμεί να δείξει τον σεβασμό της για τις διαδικασίες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με αυτό το θέμα και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι, επίσης, βέβαιο πως αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι η αθωότητα του Jonathan θα αποδειχθεί».

Οι αντιφάσεις του Jonathan Andic



Από την πλευρά του, ο Jonathan Andic έχει αρνηθεί επανειλημμένως οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για ατύχημα κατά τη διάρκεια κοινής πεζοπορίας σε δημοφιλή τουριστική περιοχή.

Αρκετά ισπανικά μέσα ενημέρωσης, όμως, ανέφεραν ότι πατέρας και γιος είχαν τεταμένη σχέση και ότι είχαν εμπλακεί σε έντονο καβγά λίγο πριν από το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με το Euronews, μάλιστα, αντιφάσεις στις καταθέσεις του 45χρονου και άλλα στοιχεία οδήγησαν τους ερευνητές να εξετάσουν βαθύτερα την υπόθεση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η «El Pais» σε δημοσίευμά της έκανε λόγο για ασυνέπειες στις καταθέσεις του Jonathan Andic, γράφοντας: «Μέχρι σήμερα οι ερευνητές δεν έχουν βρει άμεσα, πόσω μάλλον οριστικά, στοιχεία που θα τους επέτρεπαν να συμπεράνουν τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωί στο Μονσεράτ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των μηνών, έχουν βρει μια σειρά από ενδείξεις που, συνολικά, τους έχουν οδηγήσει να απορρίψουν την ιδέα ενός απλού ατυχήματος και να εξετάσουν την πιθανότητα να επρόκειτο για ανθρωποκτονία. Οι καταθέσεις δύο μαρτύρων ήταν καθοριστικές για αυτή την αλλαγή κατεύθυνσης. Ο ένας είναι ο Jonathan Andic, ένα από τα τρία παιδιά του επιχειρηματία, ο μοναχογιός και ο μόνος που ήταν μαζί του τη στιγμή του συμβάντος. Οι εξηγήσεις του ήταν ασυνεπείς και ενίσχυσαν τις υποψίες. Όχι μόνο η πρώτη του κατάθεση -που δόθηκε υπό την έντονη συναισθηματική φόρτιση του γεγονότος- ήταν ασυνεπής. Η δεύτερη κατάθεσή του, που δόθηκε αργότερα, όταν ήταν πιο ήρεμος, ήταν επίσης ασυνεπής. Ο μάρτυρας ούτως ή άλλως αντιφάσκει με τον εαυτό του, άφησε κενά στην αφήγησή του και περιέγραψε γεγονότα που ήταν ασυμβίβαστα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας που διεξήγαγε η αστυνομία στο όρος Μονσεράτ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δεύτερη σχετική μαρτυρία ήταν της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία παίκτριας γκολφ και συντρόφου του επιχειρηματία τα τελευταία χρόνια της ζωής του. «Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, η Κνουθ τόνισε την κακή σχέση μεταξύ πατέρα και γιου», σημείωνε η «El Pais».

