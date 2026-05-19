Γυναίκα έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από Ρομά -«Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό»

Γυναίκα από την Πάτρα που έπεσε θύμα ληστείας και τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά της να ακολουθήσει τους Ρομά που τη λήστεψαν, μίλησε για τον εφιάλτη που βίωσε.

Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι «την Κυριακή το απόγευμα πήγα στο νεκροταφείο στους γονείς μου κι επιστρέφοντας στην Πάτρα, πήρα το δρόμο από το Νέο Σούλι. Σταμάτησα να βγάλω φωτογραφίες, ήταν 20:15 και είχε ηλιοβασίλεμα. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο και το είχα πλάτη, ενώ είχα απομακρυνθεί 4-5 μέτρα. Ξαφνικά ακούω θόρυβο, να σπάνε γυαλιά. Λέω "δεν μπορεί", γυρίζω και βλέπω έναν που έσπαγε το αμάξι με πέτρα και πήρε την τσάντα μου. Άρχισα να τον καταδιώκω κι όταν θεώρησα ότι τον έχω φτάσει και θα κάνω κάτι έπεσα σε χαντάκι, αυτός έφυγε τρέχοντας με την τσάντα κι έμειναν πίσω δύο παιδιά, που μου πετούσαν πέτρες.

«Τους καταδίωξα μέχρι την είσοδο του καταυλισμού»

Κατάφερα και βγήκα μόνη μου από το χαντάκι, πήρα το αυτοκίνητο, έκανα μια παράνομη αναστροφή και βρέθηκα στην είσοδο του καταυλισμού. Εκείνη την ώρα, το γυφτάκι έφτανε στον καταυλισμό και με είδε και πήγε να πετάξει την τσάντα. Μετά είδα ένα πλήθος ανθρώπων και σταμάτησα. Πήρα την Αστυνομία κλαίγοντας, τους είπα ότι είχα χτυπήσει και με είχαν κλέψει και ήρθαν άμεσα. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ που με πήγε στο νοσοκομείο.

«Πονάω παντού, έχω κατάγματα»

Έχω υποστεί κατάγματα, έχω θλάση στον θώρακα. Έχει συμβεί άλλες 3 φορές πριν από αυτήν, με την μέθοδο της απασχόλησης προσπάθησαν να με κλέψουν. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχω αλλάξει 3 φορές χαρτιά και δεν άντεχα να περάσω πάλι αυτή τη διαδικασία. Τελικά, η τσάντα μου βρέθηκε από συγγενικά μου πρόσωπα», κατέληξε η κυρία Φωτακοπούλου.

