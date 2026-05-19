Ανακαλούνται θερμός που πωλούνται και στην Ελλάδα - Καταγγελίες για τραυματισμούς και τύφλωση

Η εταιρεία Thermos ανακοίνωσε την ανάκληση εκατομμυρίων ισοθερμικών δοχείων, έπειτα από σοβαρά περιστατικά τραυματισμών που συνδέονται με ελάττωμα στον σχεδιασμό συγκεκριμένων μοντέλων.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο κίνδυνος εντοπίζεται στα πώματα των δοχείων, τα οποία υπό συγκεκριμένες συνθήκες συσσωρεύουν εσωτερική πίεση, ειδικά όταν τρόφιμα ή ροφήματα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό τους.



Κατά το άνοιγμα, η πίεση μπορεί να προκαλέσει βίαιη εκτίναξη του καπακιού, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν διαθέτουν βαλβίδα εκτόνωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 27 αναφορές τραυματισμών, κυρίως από χτυπήματα και βαθιά κοψίματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, τρεις περιπτώσεις αφορούν μόνιμη απώλεια όρασης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της εταιρείας και των αρχών, αναφέρει το FoxBusiness.

Ανάκληση 8 εκατομμυρίων προϊόντων



Η Thermos προχωρά στην ανάκληση άνω των 8 εκατομμυρίων τεμαχίων που κυκλοφόρησαν στην αγορά από το 2008 έως και το 2024, κυρίως σε καταστήματα των ΗΠΑ.

Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες αποζημίωσης και αντικατάστασης για τους καταναλωτές που επηρεάζονται.

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα μοντέλα της σειράς Stainless King και Sportsman, τα οποία φέρουν κωδικούς που αναγράφονται στο κάτω μέρος των δοχείων.

