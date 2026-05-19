ΤΡΙ.19 Μαΐ 2026 14:00
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση και χωρίς επαφή με το περιβάλλον ο 40χρονος
εντατική (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ CREATE.VISTA.COM)
clock 13:28 | 19/05/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Σε εξαιρετικά βαριά και σταθερά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 40χρονος άνδρας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά το σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι που σημειώθηκε στη Χερσόνησο.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, παραμένει διασωληνωμένος και χωρίς καμία επαφή με το περιβάλλον, ενώ δεν παρουσιάζει αντιδράσεις. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα βαριά και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση της πορείας του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια.

Σήμερα συμπληρώνονται 17 ημέρες από τη νοσηλεία του στην Εντατική, με την κλινική εικόνα να παραμένει αμετάβλητη και ιδιαίτερα ανησυχητική.

εντατική (φωτογραφία από create.vista.com)

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαϊου, όταν ο 40χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σε παράδρομο της Χερσονήσου. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και να προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα και τον μετέφερε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Εκεί, οδηγήθηκε κατευθείαν στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Τροχαίο με 23χρονο στο Τσαλικάκι

Τραγωδία με 36χρονο στο Περιστέρι: Παρασύρθηκε από ΙΧ και σκοτώθηκε

Κρήτη: Σκηνικό φόβου πίσω από το κύκλωμα επιδοτήσεων – Τι αποκαλύπτει η έρευνα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ηλεκτρικο πατινι Τροαιο Ατυχημα Βενιζέλειο Νοσοκομείο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis