Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση και χωρίς επαφή με το περιβάλλον ο 40χρονος

Σε εξαιρετικά βαριά και σταθερά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 40χρονος άνδρας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά το σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι που σημειώθηκε στη Χερσόνησο.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, παραμένει διασωληνωμένος και χωρίς καμία επαφή με το περιβάλλον, ενώ δεν παρουσιάζει αντιδράσεις. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα βαριά και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση της πορείας του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια.

Σήμερα συμπληρώνονται 17 ημέρες από τη νοσηλεία του στην Εντατική, με την κλινική εικόνα να παραμένει αμετάβλητη και ιδιαίτερα ανησυχητική.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαϊου, όταν ο 40χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σε παράδρομο της Χερσονήσου. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και να προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα και τον μετέφερε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Εκεί, οδηγήθηκε κατευθείαν στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

