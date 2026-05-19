ΟΦΗ: Το αντίο στον σπουδαίο αρχηγό, Βασίλη Λαμπρόπουλο

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος δεν συνεχίζει στον ΟΦΗ. Η κρητική ΠΑΕ με ανακοίνωση της αποχαιρετάει και παράλληλα αποθεώνει τον εμβληματικό αρχηγό για την προσφορά του στην ομάδα. ''Φινάλε για τον αρχηγό της νέας, ιστορικής, εποχής του ΟΦΗ!







Τρία χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΟΦΗ και στις καρδιές όλων μας. '' αναφέρει η ΠΑΕ ΟΦΗ στην ανακοίνωση της και συνεχίζει:







Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, έναν ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας μας.







Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε τρεις τελικούς μέσα σε έναν χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου, σε μια διαδρομή με καθοριστική συμβολή ", αφού το γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη όλων, "σημαδεύοντας" έτσι μια ολόκληρη γενιά Ομιλιτών







Στα τρία χρόνια παρουσίας του στον ΟΦΗ κατέγραψε 90 συμμετοχές και επτά γκολ, όμως η προσφορά του δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με αριθμούς. Μετριέται με σεβασμό, ηγετική παρουσία, ήθος και προσωπικότητα, αφού ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές.







Βασίλη, σε ευχαριστούμε για τις μάχες, τη συγκίνηση και τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί!







Καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθήσει στη ζωή και την καριέρα σου.







Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ...''

