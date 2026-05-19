Ευρωπαϊκή ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων και πρόγραμμα τηλεθέρμανσης στο Αρκαλοχώρι

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Ενεργειακών Κοινοτήτων, όπως τόνισε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της "Μινώαν Ενεργειακή".

Όπως ανέφερε στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, η πρωτοβουλία συνδέεται με τις 22 Μαΐου 2019, ημερομηνία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την οδηγία για τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και τη θεσμική κατοχύρωση του ρόλου των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη ημέρα αποκτά πλέον συμβολικό αλλά και θεσμικό χαρακτήρα για τον χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς η σχετική πρόταση έχει ήδη υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία Ενεργειακών Κοινοτήτων, ενώ εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο προβλέπει ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου των ενεργειακών κοινοτήτων μέχρι το 2030. Ο στόχος που τίθεται είναι η συνολική ισχύς που διαχειρίζονται να αυξηθεί από περίπου 9 γιγαβάτ σήμερα σε 90 γιγαβάτ, δηλαδή ένας δεκαπλασιασμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως σημειώθηκε, η κατεύθυνση αυτή δείχνει τη στροφή της Ευρώπης σε πιο αποκεντρωμένα ενεργειακά μοντέλα, με ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο βρίσκεται και το έργο τηλεθέρμανσης που αναμένεται να υλοποιηθεί στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι, το πρώτο τέτοιου είδους στην Ελλάδα μετά από περίπου 30 χρόνια. Η θεμελίωση του έργου θα γίνει σε εκδήλωση την Κυριακή 22 Μαϊου.

Πρόκειται για έργο αξιοποίησης υπολειμμάτων κλαδεμάτων και βιομάζας, τα οποία μέχρι σήμερα αποτελούσαν σημαντικό πρόβλημα για τους δήμους, τόσο σε επίπεδο κόστους διαχείρισης όσο και λόγω των περιορισμών που ισχύουν για την καύση τους.

Τα υλικά αυτά συγκεντρώνονται σε οργανωμένη υποδομή και μετατρέπονται σε ενέργεια, με παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, που μπορεί να αξιοποιηθεί και για συστήματα τηλεθέρμανσης, καλύπτοντας ανάγκες κατοίκων της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Τροχαίο με 23χρονο στο Τσαλικάκι

Τραγωδία με 36χρονο στο Περιστέρι: Παρασύρθηκε από ΙΧ και σκοτώθηκε

Κρήτη: Σκηνικό φόβου πίσω από το κύκλωμα επιδοτήσεων – Τι αποκαλύπτει η έρευνα