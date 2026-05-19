Ηράκλειο: Αντιδρούν για τις καταθέσεις των κτηνοτρόφων στην Αστυνομία

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι κλήσεις που δέχονται τις τελευταίες ημέρες αγοροκτηνοτρόφοι προκειμένου να καταθέσουν στην Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 8 Δεκεμβρίου του 2025 εν μέσωτων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Με ανακοίνωσή της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου απαιτεί να σταματήσουν οι διαδικασίες διώξεων στους παραγωγούς.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ξεκινά και στην Κρήτη πογκρόμ διώξεων αγροτοκτηνοτρόφων με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα πανελλαδικά. Στέλνονται από την αστυνομία δεκάδες κλήσεις σε αγροτοκτηνοτρόφους για την παροχή εξηγήσεων με προφανή στόχο την τρομοκράτηση και τον εκφοβισμό του αγροτικού κινήματος.

Η κυβέρνηση με τη στάση της αυτή επιδιώκει να μας φιμώσει, φανερά ενοχλημένη από το δίκαιο αγώνα που δίνουμε για την επιβίωση μας, ο οποίος στηρίχτηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Την ίδια στιγμή που σέρνονται στα αστυνομικά τμήματα εκατοντάδες συνάδελφοι μας αγροτοκτηνοτρόφοι για τον αγώνα επιβίωσης που έδωσαν, απαλλάσσονται και κυκλοφορούν ελεύθερα κυβερνητικά στελέχη και διάφοροι «ημέτεροι» εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε μια περίοδο που η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο απογειώνει το κόστος παραγωγής και μας οδηγεί σε απόγνωση, αντί να πάρει μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος μας μάς στέλνει στα δικαστήρια. Δείχνει αντανακλαστικά και ενεργοποιεί τον κρατικό μηχανισμό για τις διώξεις, αλλά δε βγάζει άχνα για τις χαμηλές τιμές παραγωγού στο γάλα και το λάδι, την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και των αγροεφοδίων, την ανύπαρκτη δακοκτονία.

Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσουν οι διαδικασίες διώξεων των συναδέλφων μας. Τέτοιες πρακτικές όχι μόνο δε μας φοβίζουν, αλλά το αντίθετο μας δυναμώνουν. Καλούμε όλο το λαό να σταθεί στο πλευρό των συναδέλφων μας».