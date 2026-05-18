ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 11:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Στο Αστυνομικό Μέγαρο οι κτηνοτρόφοι για τις ζημιές στην κλούβα της ΕΛ.ΑΣ
Επεισόδια κτηνοτρόφοι
clock 09:50 | 18/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου καλούνται σήμερα να καταθέσουν παραγωγοί που φέρονται να είχαν εμπλοκή στα επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στις 8 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων.

Οι καταθέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετίζονται με τις ζημιές που είχαν προκληθεί τότε σε υπηρεσιακή κλούβα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ατόμων που ταυτοποιήθηκαν μέσα από υλικό που είχε καταγράψει drone της αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα γεγονότα είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια έντονων κινητοποιήσεων, όταν αγροτοκτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο είχαν επιχειρήσει να προσεγγίσουν τον αερολιμένα.

Η πορεία είχε ξεκινήσει από το Παγκρήτιο Στάδιο και κατέληξε σε ένταση, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την πρόσβαση προς τοαεροδρόμιο τόσο από τη λεωφόρο Σενετάκη όσο και από τη λεωφόρο Ικάρου.

Η κατάσταση τότε είχε εκτραχυνθεί, με μικροσυμπλοκές, ρίψη πετρών και χρήση χημικών, πριν αποκατασταθεί η τάξη από τις αστυνομικές δυνάμεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακίνητα: Πόλη της Κρήτης στην κορυφή της Ελλάδας με αύξηση 23,1% στα νεόδμητα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου Αγρότες Κτηνοτρόφοι Επεισόδια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis