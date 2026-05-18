Ηράκλειο: Στο Αστυνομικό Μέγαρο οι κτηνοτρόφοι για τις ζημιές στην κλούβα της ΕΛ.ΑΣ

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου καλούνται σήμερα να καταθέσουν παραγωγοί που φέρονται να είχαν εμπλοκή στα επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στις 8 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων.



Οι καταθέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετίζονται με τις ζημιές που είχαν προκληθεί τότε σε υπηρεσιακή κλούβα της ΕΛ.ΑΣ ., ενώ για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ατόμων που ταυτοποιήθηκαν μέσα από υλικό που είχε καταγράψει drone της αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα γεγονότα είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια έντονων κινητοποιήσεων, όταν αγροτοκτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο είχαν επιχειρήσει να προσεγγίσουν τον αερολιμένα.

Η πορεία είχε ξεκινήσει από το Παγκρήτιο Στάδιο και κατέληξε σε ένταση, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την πρόσβαση προς τοαεροδρόμιο τόσο από τη λεωφόρο Σενετάκη όσο και από τη λεωφόρο Ικάρου.

Η κατάσταση τότε είχε εκτραχυνθεί, με μικροσυμπλοκές, ρίψη πετρών και χρήση χημικών, πριν αποκατασταθεί η τάξη από τις αστυνομικές δυνάμεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακίνητα: Πόλη της Κρήτης στην κορυφή της Ελλάδας με αύξηση 23,1% στα νεόδμητα