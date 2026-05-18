Ρευστό το πολιτικό σκηνικό - Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την τράπουλα

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες μετατρέπεται το σκηνικό των επόμενων εκλογών καθώς το προσεχές διάστημα αναμένεται και επίσημα η εμφάνιση των νέων κομμάτων που θα μεταβάλουν το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Το επόμενο διάστημα κρίνεται κρίσιμο, καθώς οι κινήσεις όλων των «παικτών» θα μπουν στο «μικροσκόπιο» των πολιτών, ειδικά αυτών που δεν έχουν αποφασίσει τι θα πράξουν

Στη ΝΔ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε χθες από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ωστόσο κάλεσε σε συστράτευση τα στελέχη του κόμματος. «Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από αύριο η θέση όλων είναι έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρετε εκεί τη φωτιά αυτού του συνεδρίου. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας κομματικό μηχανισμό «σε ανεβασμένες στροφές». Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μία 3η κυβερνητική θητεία. Μόνο μέσα από αυτή περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να κλιμακώνει την επίθεση στην κυβέρνηση με τον τόνο να δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης που μετά την σκληρή κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές ζήτησε εκλογές από το βήμα της Βουλής. Μόνο οι εκλογές μπορούν να δώσουν τη λύση, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη ώστε να εκφράσουν οι πολίτες στην κάλπη την πραγματική άποψη που έχουν για την επταετή διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Επίσης μιλούν για πόλεμο φθοράς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας με «συκοφαντίες και ψέματα» που ξεπερνούν το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται πρωτοβουλίες εξωστρέφειας από τη Χαριλάου Τρικούπη, που θα αναδείξουν την «ποιοτική υπεροχή του ΠαΣοΚ έναντι των πολιτικών του αντιπάλων».

«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Με αυτή τη φράση συνοδεύει το νέο βίντεο που ανέβασε σήμερα στα social media ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποιεί ότι θα ανακοινώσει το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε προϊδεάσει για τις εξελίξεις και τις επόμενες κινήσεις του με βίντεο και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα φέρνει νέους τριγμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Το κλίμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., μετά την απόφαση Φάμελλου για διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ενώ σε συνθήκες κρίσης εισχωρεί και η Νέα Αριστερά . Η διαγραφή Πολάκη μπορεί να έσκασε σαν βόμβα και να ήταν μια προσωπική απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί μια εξέλιξη που βάζει νέα δεδομένα στο ζήτημα της συμπόρευσης με το νέο κόμμα Τσίπρα. Αναμφίβολα η αντίδραση του κ. Πολάκη στα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο νέο κόμμα Τσίπρα μαζί με τα περιουσιακά του στοιχεία ήταν δυσανάλογη της απήχησης εντός του κόμματος της άποψης που εξέφρασε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Στον Άρειο Πάγο θα βρεθεί σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, προχωρώντας στο επόμενο βήμα για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα ανακοινωθεί επίσημα στις 21 Μαίου. Η διαδικασία αφορά την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για την αναγνώριση και κατοχύρωση του νέου κόμματος.

Τέλος πληθαίνουν και οι πληροφορίες για την τελική απόφαση του Αντώνη Σαμαρά, στην κυβέρνηση και στα κομματικά επιτελεία σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

