Μητσοτάκης: Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο δρόμος για την Ελλάδα του 2030

"Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030", είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώνονται οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της ΝΔ.

"Διαπίστωσα την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία επτά χρόνια, αλλά και την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα πρέπει να γίνουν. Θυμάμαι την πρώτη συμμετοχή μου, το μακρινό 1986, στο δεύτερο συνέδριο της ΝΔ. Πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη από κάθε γωνιά της χώρας. Διαπίστωσα την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει. Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για όσα έχει κάνει η παράταξη μας τα τελευταία 7 χρόνια.

Διαπίστωσα υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να βελτιώσουμε τις αστοχίες μας. Είδα όμως στα μάτια όλων των συνέδρων μας ότι η Ελλάδα αξίζει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντο εργοτάξιο, έχει έρθει η ώρα να τα εγκαινιάσουμε, σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά για την ενέργεια αυτή αποδεικνύεται το δυνατό χαρτί για την οικονομική και γεωπολιτική μας αναβάθμιση".

Η ΝΔ είναι η παράταξη των πολλών

"Κάθε φορά που μια νέα φρεγάτα θα μπαίνει στον ναύσταθμο, κάθε φορά που ένας νέος δρόμος εγκαινιάζεται, κάθε φορά που ένας άνεργος βρίσκει δουλειά, όποτε ο μισθωτός και ο συνταξιούχος έχει μια αύξηση, αυτό είναι προϊόν όλων μας. Σε όσους ψελλίζουν ότι δυσκολευόμαστε, ότι σκοντάφτουμε, ας ρίξουν μια ματιά εδώ. Κάποιοι έκαναν δρόμο 10-12 ώρες, έβαλαν χρήματα από το υστέρημα τους", είπε ο πρωθυπουργός

Θα κλείσουμε οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν

Το συνέδριο απέδειξε την πολιτική ισχύ των ιδεών της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από 52 χρόνια. Έχουμε σταθερή πυξίδα, δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Δικοί μας εχθροί είναι τα προβλήματα έτσι κερδίσαμε δύο αναμετρήσεις έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Δείτε γύρω στο πολιτικό τοπίο είναι εθνική ανάγκη ώστε μια ισχυρή εντολή να εξασφαλίσει ότι η πατρίδα μας δε θα βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας. Δεν θα γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά θα κλείσουμε οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν.

«Η ΝΔ είναι η παράταξη των πολλών. Σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε, ας ρίξουν μια ματιά εδώ» είπε χαρακτηριστικά. «Η σημαία της νίκης θα έχει το γαλάζιο χρώμα που ενώνει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες» διευκρίνισε. «Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημμα των επομένων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημμα που έχουν οι πολίτες» επεσήμανε. Ενδιαφέρον είναι ότι δεν ανέφερε καν το όνομα του κ. Τσίπρα.

Μητσοτάκης για την αντιπολίτευση





Ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν την ώρα που η κοινωνία έχει τέσσερα βασικά αιτήματα: σταθερότητα, συνοχή συνέπεια, συνέχεια.



Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, εμείς είμαστε πρώτοι, αλλά για τη ΝΔ αυτή η πρωτιά συνδυάζεται με μια λέξη μόνο: ευθύνη. Και ευθύνη σημαίνει δουλειά και αποτέλεσμα.



Για τους λαϊκιστές, για τους πατριώτες του καναπέ, τους αφήνουμε αιχμάλωτους στα τηλεοπτικά πάνελ. Μην μπαίνετε σε πειρασμό να μπαίνετε σε μια αντιπαράθεση υψώνοντας τις φωνές σας. Έχουμε πολλά επιχειρήματα για να εξηγήσουμε στους πολίτες τι έχουμε κάνει. Έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του νοικοκύρη πολίτη.

