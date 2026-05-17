Συνέδριο ΝΔ: Τα μηνύματα, τα «καρφιά» και οι «καυτές» ατάκες

Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες αλλά και στο εσωκομματικό τοπίο ήταν μια σειρά από ομιλίες κατά τη χθεσινή δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στελέχη πρώτης γραμμής έθεσαν το διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης και εστίασαν στην ανάγκη για συσπείρωση και ενότητα. Παράλληλα βέβαια οι ομιλίες είχαν και έντονο ιδεολογικό «χρώμα», δίνοντας μια εικόνα του πώς θα κινηθούν τα πρωτοκλασάτα ονόματα, όποτε ανοίξει η συζήτηση για την επόμενη μέρα του κόμματος.

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία βέβαια το μεγάλο στοίχημα για τη Ν.Δ. είναι να καταφέρει να προσεγγίσει απογοητευμένους ψηφοφόρους και να επανασυνδεθεί με την μεσαία τάξη. Στην προσπάθεια αυτή είναι κρίσιμο να μην κυριαρχήσει ένα κλίμα εσωστρέφειας και να ανεβάσουν ταχύτητα οι κομματικές μηχανές.

Στην ομιλία του την Παρασκευή αλλά και στην παρέμβαση που έκανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα της επόμενης αναμέτρησης και εστίασε στην σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή διεθνούς ρευστότητας. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και τόνισε πως «σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή τη πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση».

Κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, που πήραν το λόγο, τόνισαν ότι στην επερχόμενη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών αναφέρθηκαν στη «γαλάζια» διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια, μιλώντας και για την περίοδο της πρωθυπουργίας των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι δεν ήταν το συνέδριο (ο κ. Σαμαράς άλλωστε έχει διαγραφεί και αναζωπυρώθηκαν τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του).

Γιατί συζητήθηκε η ομιλία Δένδια

Η ομιλία που πυροδότησε χθες συζητήσεις ήταν αυτή του Νίκου Δένδια. Ο πρώτος σε δημοφιλία υπουργός της κυβέρνησης, εξέπεμψε πολλαπλά μηνύματα. Ειδικότερα πραγματοποίησε μία αιχμηρή και έντονα πολιτική ομιλία, μιλώντας για το «DNA» του κόμματος και αναφερόμενος και στα δημοσκοπικά ευρήματα.

«Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον Κοινοβουλευτισμό» σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας «δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας»

Παράλληλα ο υπουργός τόνισε «μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023» και σημείωσε πως οι ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. «Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα» σημείωσε και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά «αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι»

Ποια σήματα εξέπεμψε ο Πιερρακάκης

«Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους. Νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Νικούν όταν καταλαβαίνουν ότι η ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δίστασαν. Θυμάται εκείνους που τόλμησαν». Με αυτές τις χαρακτηριστικές φράσεις ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, απευθύνθηκε στο «γαλάζιο» ακροατήριο και θέλησε να εκπέμψει μηνύματα συσπείρωσης.

Η τοποθέτηση αυτή από τον κ. Πιερρακάκη έρχεται σε μία περίοδο που έχει πάρει φωτιά η συζήτηση για το εσωκομματικό τοπίο. «Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς» σημείωσε.

Ουσιαστικά με την τοποθέτησή του δεν θέλησε να πυροδοτήσει εσωκομματικές συζητήσεις, και επέλεξε να εστιάσει στην επόμενη μέρα της χώρας και σε μια κοινωνική ατζέντα.

Οι τοποθετήσεις των αντιπροέδρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι τοποθετήσεις των δύο αντιπροέδρων της κυβέρνησης, που μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν και στο πως πρέπει να κινηθεί η Νέα Δημοκρατία στο δρόμο προς τις κάλπες σε μια περίοδο που εντείνεται η πίεση της αντιπολίτευσης

Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε πως «οι αντίπαλοι μας επιλέγουν ολοένα και περισσότερο την τοξικότητα και την εχθροπάθεια. Υποχρέωσή μας είναι, λοιπόν, να μην επιτρέψουμε, σε καμία περίπτωση, το έργο μας να συκοφαντηθεί. Να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα». Για να υπογραμμίσει «ταυτόχρονα είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να προστατεύουμε καθημερινά το ήθος της παράταξής μας. Διότι η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε πριν από εμάς. Και θα συνεχίσει μετά από εμάς. Και είναι η πορεία αυτή της παράταξης που μας επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Χωρίς να ξεχνούμε ποτέ ότι υπηρετούμε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας»

Από την πλευρά του ο Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας προς το γαλάζιο ακροατήριο, είπε «ξέρω ότι καμιά φορά στην παράταξή μας υπάρχουν και αυτές οι απόψεις του "comme il faut". Μην το πούμε, μην μας ξεφύγει καμιά λέξη παραπάνω, μην δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια». Και σημείωσε «ποτέ δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στο bullying και ποτέ δεν θα δεχθούμε να πατήσουν πάνω στο Νεοδημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του»

Οι «γαλάζιες» φανέλες και η επανασύνδεση με όσους απομακρύνθηκαν

Το συνέδριο γίνεται σε ένα ενδιαφέρον timing, καθώς έχει προηγηθεί μία συζήτηση για το ποιοι τελικά «δεν ιδρώνουν την φανέλα» και κρύβονται στα δύσκολα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με αφορμή ότι στο πουκάμισο του έπεσε καφές όταν πήγαινε στο συνέδριο, σχολίασε «δεν μπορώ τους ατσαλάκωτους.…. Αυτή η παράταξη προχώρησε μπροστά από τους μαχητές». Αναφέρθηκε στην φράση του κ. Μητσοτάκη «να ιδρώσουμε τη φανέλα» και τόνισε «τη φανέλα δεν πρέπει απλά να την ιδρώσουμε. Να τη … ματώσουμε πρέπει».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι η ΝΔ πρέπει «να συναντηθεί ξανά με τα συντηρητικά κομμάτια της κοινωνικής και εκλογικής μας βάσης που έχουν πάρει αποστάσεις, αλλά δεν μας έχουν γυρίσει οριστικά την πλάτη». Οπως είπε «η επανασύνδεση μαζί τους θα διευρύνει τα όρια του κόμματος, γιατί σήμερα τα όρια της παράταξης είναι μεγαλύτερα από αυτά του κόμματος».

Μιλώντας στο συνέδριο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εστίασε στα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια , σημειώνοντας παράλληλα πως «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις δυσκολίες που βιώνει καθημερινά η κοινωνία». Επίσης αναφέρθηκε στην επανασύνδεση με πολίτες που απομακρύνθηκαν, σημειώνοντας «να αισθανθούν ξανά, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πολιτικό.

πηγή: ethnos.gr

