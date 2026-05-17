Ρωσία: Σοβαρά πλήγματα με drones δέχτηκε η Μόσχα με νεκρούς και τραυματίες

Σημαντικά πλήγματα drones είχαν στόχο στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή τη Μόσχα και την περιφέρειά της και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό 4, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά το τέλος ολιγοήμερης κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τουλάχιστον 74 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας και πάνω από 120 το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Επίσης στην περιφέρεια της Μόσχας, στην οποία δεν υπάγεται διοικητικά η ρωσική πρωτεύουσα, «από τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας απωθούν επίθεση drones», δήλωσε παράλληλα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια γυναίκα σκοτώθηκε στην τοποθεσία Χίμκι, στο βορειοδυτικό τμήμα της περιφέρειας της Μόσχας, και δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε χωριό στην κοινότητα Μιτίστσι, στο βορειοανατολικό, ενώ στην υπόλοιπη περιφέρεια σπίτια υπέστησαν ζημιές και «υποδομές» δέχθηκαν επίθεση, προκαλώντας τον τραυματισμό 4 ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον Σομπιάνιν, στην πρωτεύουσα ένα πλήγμα προκάλεσε τον τραυματισμό 12 ανθρώπων, «κυρίως εργατών» σε ένα εργοτάξιο που βρίσκεται κοντά σε διυλιστήριο.

«Η παραγωγή του διυλιστηρίου δεν διαταράχθηκε. Τρία κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», διευκρίνισε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν να πλήττουν η μια την άλλη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μετά την εκπνοή της ισχύος εκεχειρίας τριών ημερών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με αφορμή τους εορτασμούς στη Ρωσία του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

