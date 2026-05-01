Ηράκλειο: Έως και 122 ημέρες για μια μεταβίβαση ακινήτου

Ακόμη και τις 122 ημέρες μπορεί να χρειαστεί σήμερα η ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης ακινήτου στο Ηράκλειο, από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου και τη μεταγραφή στο Κτηματολόγιο, παρά την ψηφιοποίηση σημαντικού μέρους των διαδικασιών τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο "Οικονομικός Ταχυδρόμος" η διάρκεια ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων διαφέρει σημαντικά από πόλη σε πόλη, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, φτάνοντας ακόμη και τις 213 ημέρες, ενώ μικρότεροι χρόνοι καταγράφονται σε άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση «Subnational Business Ready in Greece» της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι καθυστερήσεις συνδέονται κυρίως με τη μετάβαση από το σύστημα των υποθηκοφυλακείων στο Κτηματολόγιο, αλλά και με τον μεγάλο αριθμό εκκρεμών πράξεων που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια επεξεργασίας και καταχώρισης.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών στην αγορά ακινήτων, με τους συμβολαιογράφους να αναλαμβάνουν πλέον μεγαλύτερο μέρος της διεκπεραίωσης των μεταβιβάσεων, των γονικών παροχών, των δωρεών και των κληρονομικών πράξεων, μέσω ενός ενιαίου πλαισίου εξυπηρέτησης και συλλογής δικαιολογητικών.

Διαβάστε επίσης:

Κτηματολόγιο: Ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ηράκλειο, Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Βενιζέλειο: Γολγοθάς για μια ακτινογραφία στο ένα και μοναδικό μηχάνημα

Αυτόπτης μάρτυρας στο Ράδιο Κρήτη: Η γυναίκα βαρύτατα τραυματισμένη και ο σύζυγος προσπαθούσε να τη σηκώσει