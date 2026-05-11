Βενιζέλειο: Γολγοθάς για μια ακτινογραφία στο ένα και μοναδικό μηχάνημα

Σε ώρες ταλαιπωρίας και έντασης, μετατρέπεται καθημερινά η προσπάθεια των ασθενών να κάνουν μια ακτινογραφία στο Βενιζέλειο.

Η υποστελέχωση και οι σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό έχουν διαμορφώσει μια αποκαρδιωτική εικόνα στις αίθουσες αναμονής, που θυμίζει τριτοκοσμικές συνθήκες.

Η αιτία του προβλήματος είναι ότι το νοσοκομείο βασίζεται σε ένα και μόνο ακτινολογικό μηχάνημα. Αυτό καλείται να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα,



τα προγραμματισμένα τακτικά ραντεβού και όλα τα επείγοντα περιστατικά των εφημεριών, τα οποία αναπόφευκτα έχουν προτεραιότητα.

Το αποτέλεσμα;

Απίστευτος συνωστισμός στους διαδρόμους, αναμονές που εκτοξεύονται στα ύψη και συχνά ξεσπάσματα ανάμεσα σε ασθενείς και εξαντλημένο προσωπικό.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέλμα. Πολλοί ασθενείς, αδυνατώντας να περιμένουν επί ώρες, αναγκάζονται να καταφύγουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για να κάνουν την ακτινογραφία τους. Στη συνέχεια, επιστρέφουν στο δημόσιο νοσοκομείο , για να δείξουν τα αποτελέσματα στον γιατρό τους.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πλήρη εργασιακή εξουθένωση.

Προσπαθούν να διαχειριστούν έναν όγκο περιστατικών που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες των υποδομών. Σε κάθε εφημερία εξυπηρετούνται περίπου 500 ασθενείς, με το 50% αυτών να χρειάζεται ακτινογραφία.

Μόνο στην πρωινή βάρδια πραγματοποιούνται τουλάχιστον 300 ακτινογραφίες.

«Προφανώς ένα μηχάνημα δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε άμεσα δεύτερο», τονίζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων , σημειώνοντας ότι η ταλαιπωρία του κόσμου είναι πολύ μεγάλη.

