Δήμος Μαλεβιζίου - παιδικοί σταθμοί: Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής

Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών για παιδιά που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μαλεβιζίου για την περίοδο 2026-2027 μέσω τροφείων. Οι αιτήσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (malevizi.gov.gr) και αφορούν:

Νήπια, γεννημένα από 1/1/2023 και έως την 31/03/2024 (συμπληρωμένοι 30 μήνες από την γέννηση)

Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2024 έως και την 31/03/2025(ΈΧΟΝΤΑΣ συμπληρώσει 18 μήνες από την γέννηση)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα σας ζητηθούν, βάσει των κριτηρίων που θα επιλέξετε στην πλατφόρμα.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ορίζεται από 12/05/2026 έως 31/05/2026.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και την οριστική υποβολή της, αυτόματα θα μοριοδοτείται. Η αίτηση θα θεωρείται «επιτυχώς καταχωρημένη» μόλις λάβετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και τη μοριοδότηση. Αυτό θα επιτευχθεί μετά την οριστική υποβολή της αίτησής σας.

Στην διεύθυνση e-mail θα λάβετε ειδοποίηση σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησής σας, αν, δηλαδή, είναι πλήρης ή όχι ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών, θα παρέχεται χρονικό περιθώριο δέκα (10) ημερών για τη διόρθωση και επανυποβολή της από την ημέρα αποστολής του e-mail.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η αξιολόγηση της αίτησής σας ολοκληρώνεται είτε με την απόρριψή της - στην περίπτωση που δεν έγιναν τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις- είτε με την έγκρισή της, το οποίο σημαίνει πληρότητα της αίτησης ως προς τα δικαιολογητικά και όχι εγγραφή του παιδιού σε παιδικό σταθμό.

Για υποβολή αίτησης εγγραφής πατήστε στο https://aitisi.malevizi.gov.gr/. Επισημαίνουμε πως για να συνδεθείτε, θα σας ζητηθούν οι κωδικοί TAXIS.

Μπορείτε πάντα να βλέπετε την αίτησή σας και την πορεία της κάθε φορά που συνδέεστε στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXIS.

Μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση,.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε µε τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα τηλέφωνα: 2810- 371076

