Κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ με νοσηλευτές-Ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό στις 12 Μαΐου

Την εικόνα ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας που ανακτά σταδιακά την ελκυστικότητά του για το ιατρικό προσωπικό παρουσίασε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΕΡΤNEWS».

Παράλληλα αναφέρθηκε στην κρίσιμη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, που επηρεάζει όχι μόνο το ελληνικό αλλά και τα περισσότερα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Επισήμανε ότι η ενίσχυση των νοσοκομείων με νοσηλευτές αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα η προκήρυξη για 1.113 μόνιμες θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια».

Ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι η διαδικασία ξεκίνησε την Παρασκευή και ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους δύο εβδομάδες για την υποβολή αιτήσεων. Όπως υπογράμμισε: «το Υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις θα καλυφθούν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα αποτελέσματα των προηγούμενων προκηρύξεων. Όπως τόνισε: «στην Αττική καλύφθηκε σχεδόν το 100% των θέσεων, ενώ και στις υπόλοιπες Περιφέρειες καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά κάλυψης». Ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι οι αριθμοί αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνουν ότι «το κλίμα αλλάζει» και ότι το ΕΣΥ γίνεται ξανά ελκυστικό για τους γιατρούς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πριν από δύο με τρία χρόνια υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις προκηρύξεις, καθώς το ΕΣΥ είχε βγει από δύο μεγάλες κρίσεις. Σήμερα, όπως είπε, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι, ιδιαίτερα για τις πιο περιζήτητες θέσεις. Ο Υφυπουργός ανέφερε πως η βελτίωση αυτή ήρθε μετά από σειρά παρεμβάσεων, όπως η αύξηση των μισθών των γιατρών, η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου, η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και η μείωση των εφημεριών. Όπως σημείωσε: «οι συνθήκες εργασίας έχουν βελτιωθεί και αυτό αποτυπώνεται πλέον και στο ενδιαφέρον που καταγράφεται στις προκηρύξεις».

Κάλυψη θέσεων στην Περιφέρεια και τα νησιά

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι στην Περιφέρεια εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες, σημειώνοντας όμως ότι η χώρα αντιμετώπιζε διαχρονικά τέτοιου είδους προβλήματα. Όπως ανέφερε: «το Υπουργείο Υγείας έχει καταφέρει να καλύψει αρκετά από τα κενά που παραδοσιακά υπήρχαν για χρόνια και δεκαετίες. Έχουν καλυφθεί τα 2/3 των θέσεων που αποτελούσαν πάγια κενά στην Περιφέρεια».

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη νέα προκήρυξη περιλαμβάνονται και θέσεις σε νησιά που δεν είχαν καλυφθεί στο παρελθόν. Ο Υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε εκτενώς στη δωρεά του Ιδρύματος Χατζηιωάννου, μέσω της οποίας προβλέπεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για γιατρούς που θα υπηρετήσουν σε μικρά νησιά. Όπως εξήγησε, η δωρεά προβλέπει 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού, αφορολόγητα. Η ενίσχυση αυτή αφορά 47 μικρά νησιά, 81 γιατρούς και νησιά με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους πρόσθεσε ότι, πέραν της συγκεκριμένης δωρεάς, σε πολλά από αυτά τα νησιά καλύπτεται και η στέγη, ενώ έχουν δοθεί και επιπλέον κίνητρα από την Πολιτεία. Όπως τόνισε: «το συνολικό πλαίσιο κινήτρων δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να καλυφθούν πολλές από τις θέσεις που αφορούν τα μικρά νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές».

Κίνητρα σε νοσηλευτές

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε πως το ζήτημα του νοσηλευτικού προσωπικού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όχι μόνο του ελληνικού συστήματος υγείας, αλλά συνολικά των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας. Όπως ανέφερε: «το νοσηλευτικό προσωπικό μειώνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια».

Ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι στις 12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό, με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για τη στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές.

Απαντώντας στο ερώτημα αν το βασικό πρόβλημα είναι ο μισθός, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι το μισθολογικό αποτελεί πράγματι ένα βασικό κριτήριο. Ωστόσο, σημείωσε ότι εξίσου σημαντικές είναι και οι συνθήκες εργασίας, καθώς το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα σκληρό επάγγελμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι: «το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία», και συμπλήρωσε: «έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό, με αρκετές αιτήσεις στην Αττική, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει και για την υπόλοιπη χώρα και την Περιφέρεια».

Ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι από το νοσηλευτικό προσωπικό εξαρτώνται πάρα πολλά για τη λειτουργία των νοσοκομείων και για την ποιότητα της φροντίδας που λαμβάνουν οι ασθενείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: «Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω…»

Ηράκλειο: Νέο "κύμα" εκατοντάδων αφίξεων στα νότια – Σε επιφυλακή οι αρχές

Χανιά: Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι