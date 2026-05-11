Super League: Ο Κουκούλας σφυρίζει το Λεβαδειακός - ΟΦΗ - Οι διαιτητές στη 5η αγωνιστική των playoffs
clock 14:14 | 11/05/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές των αγώνων της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League. Στο παιχνίδι του ΟΦΗ απέναντι στον Λεβαδειακό την Τετάρτη (13/5-17:00) στη Βοιωτία, θα ορίστηκε ο Παναγιώτης Κουκούλας από τη Λέσβο.

Ο Σέρβος Ράντε Ομπρένοβιτς θα σφυρίξει στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, ενώ ο Σβεν Γιαμπλόνσκι θα διευθύνει το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Πλέι οφ τίτλου

5η αγωνιστική (13/5-19:30)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σερβία) Βοηθοί: Γκαμπόβρετς (Σερβία) - Κορτές (Σερβία) Τέταρτος: Πολυχρόνης (Πιερίας) VAR: Γιουγκ (ΕΠΟ) - Πέριτς (ΕΠΟ)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι (Γερμανία) Βοηθοί: Μπέτινγκερ (Γερμανία) - Μίλερ (Γερμανία) 4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας) VAR: Στορκς (Γερμανία) - Βίλενμποργκ (Γερμανία)

Πλέι οφ 5ης θέσης

5η αγωνιστική (13/5-19:30)

Βόλος-Άρης Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) Βοηθοί:Σπυρόπουλος, Κορωνάς, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Τσιμεντερίδης, Μόσχου)

Λεβαδειακός-ΟΦΗ Διαιτητής: Κουκουλάς (Λέσβου) Βοηθοί: Βαλιώτης, Νίκζας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης, Κατσικογιάννης

Πλέι άουτ

8η αγωνιστική  (12/5-19:00)

Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός: Παπαπέτρου (Δημητριάδης, Δέλλιος, 4ος Μόσχου, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Κηφισιά-Ατρόμητος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Διαμαντής, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Ματσούκας)

Παναιτωλικός-Λάρισα: Τσακαλίδης (Παπαδάκης, Νταβέλας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Γιουματζίδης)

