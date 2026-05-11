Κτηματολόγιο: Δεκάδες ανοικτά ζητήματα εν όψει της ανάρτησης, χωρίς να ευθύνονται οι πολίτες

Ενώ αναρτώνται στις 25 Μαϊου οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες για το Ηράκλειο, το Μαλεβίζι και τη Χερσόνησο, υπάρχουν ανοικτά δεκάδες ζητήματα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων που αντιμετωπίστηκαν με χαρακτηριστική ανακολουθία από το ελληνικό κράτος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Από τη μια πλευρά το θέμα των καταπατήσεων δημοτικών ακινήτων και από την άλλη το θέμα των δασικών χαρτών, ανοίγουν τεράστια κεφάλαια εν όψει της ανάρτησης του Κτηματολογίου.

Όπως είναι γνωστό, το ζήτημα των καταπατήσεων των δημοτικών ακινήτων είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικό θέμα διαφορετικών ταχυτήτων, για την περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού όπως και άλλες περιοχές του Ηρακλείου.

Αυτό συμβαίνει γιατί το τότε Υπουργείο Γεωργίας μοίρασε τη δεκαετία του 1950 σε ιδιώτες και δημοτικές υπηρεσίες και οργανισμούς κληροτεμάχια που είχε διανείμει το 1932 στην τότε κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι σε κάποιες περιπτώσεις οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών να επικαλούνται τίτλους κυριότητας με πωλητή το ελληνικό Δημόσιο το οποίο, όμως, κατά το χρόνο σύνταξης των σχετικών πωλητηρίων δεν ήταν κύριος των εκτάσεων που εκποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα, για το οποίο ασφαλώς δεν φταίνε οι πολίτες.

Image

Ο Δήμος αναγκαστικά τις εκτάσεις αυτές τις δηλώνει στο Κτηματολόγιο ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τις διεκδικούν επικαλούμενοι την παραχώρηση του ελληνικού δημοσίου. Όπως είναι γνωστό, για το θέμα αυτό υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Όμως στην πράξη τίποτα δεν έχει προχωρήσει με αποτέλεσμα να προχωρά η διαδικασία της κτηματογράφησης, που εφόσον ολοκληρωθεί θα δημιουργήσει τετελεσμένα και αμετάκλητα δεδομένα.

Αντίστοιχα κρίσιμη είναι και η κατάσταση με τους δασικούς χάρτες σε ολόκληρη την Κρήτη όπου το ελληνικό δημόσιο διεκδικεί τεράστιες εκτάσεις. Μάλιστα για το όλο θέμα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στα Χανιά και διαχέεται η πληροφορία ότι δρομολογείται ειδική νομοθετική ρύθμιση για να άρει τα προβλήματα που δημιουργούνται η οποία θα προβλέπει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα καλείται να αποδείξει με συγκεκριμένους τίτλους και στοιχεία την ιδιοκτησία του, αντί οι πολίτες να αποδεικνύουν ότι οι εκτάσεις τους δεν είναι δασικές, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σαφής δασικός χαρακτήρας.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι αν αυτή η ρύθμιση περιοριστεί στα Χανιά ή αν θα ισχύσει για ολόκληρη την Κρήτη όπου υπάρχουν εκρηκτικά προβλήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βενιζέλειο: Γολγοθάς για μια ακτινογραφία στο ένα και μοναδικό μηχάνημα

Αυτόπτης μάρτυρας στο Ράδιο Κρήτη: Η γυναίκα βαρύτατα τραυματισμένη και ο σύζυγος προσπαθούσε να τη σηκώσει

Στη γενέτειρά του "επέστρεψε" ο ήρωας Μανώλης Μπικάκης - Τα αποκαλυπτήρια της προτομής