Κτηματολόγιο: Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες σε Ηράκλειο, Μαλεβίζι και Χερσόνησο

Στις 25 του μήνα ξεκινά η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζι και Χερσόνησο, στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αποτύπωση των ιδιοκτησιών και των εμπράγματων δικαιωμάτων, τα οποία οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διαπιστώσουν αν έχουν καταγραφεί σωστά.

Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα παραμείνουν αναρτημένα για δύο μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και διορθώσεων σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται σχολαστικός έλεγχος, καθώς τυχόν ανακρίβειες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Παράλληλα, όσοι δεν έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα τις ιδιοκτησίες τους στις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται να κινηθούν άμεσα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη και να απωλέσουν τα δικαιώματά τους.

