Πρώτο ραντεβού χωρίς άβολες στιγμές: Δες τι πρέπει να αποφύγεις!

Πας σε πρώτο ραντεβού και νιώθεις ότι πρέπει να πεις τα σωστά, να γελάσεις τη σωστή στιγμή, να δείξεις την καλύτερη εκδοχή σου χωρίς να φαίνεσαι ψεύτικη. Ναι, είναι λίγο σαν οντισιόν, αλλά χωρίς σενάριο. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσεις όσο νομίζεις, χρειάζεται απλώς να δημιουργήσεις έναν χώρο όπου μπορείς να είσαι εσύ και να γνωρίσεις τον άλλον χωρίς πίεση. Το μυστικό δεν είναι να πεις τα πιο έξυπνα πράγματα, αλλά να αποφύγεις εκείνα που κόβουν τη ροή πριν καν ξεκινήσει.

Το χιούμορ σου μπορεί να είναι εξαιρετικό, αλλά στο πρώτο ραντεβού δεν υπάρχει ακόμα το κοινό έδαφος για να το καταλάβει ο άλλος. Ένα σχόλιο για το ντύσιμό του, τη δουλειά του ή το τι παρήγγειλε μπορεί να ακουστεί πιο αιχμηρό απ’ όσο φαντάζεσαι. Ακόμα και το λεγόμενο πείραγμα μπορεί να παρεξηγηθεί όταν δεν υπάρχει οικειότητα. Αυτό που πραγματικά δείχνει συναισθηματική νοημοσύνη είναι να έχεις φίλτρο, όχι για να κρυφτείς, αλλά για να δώσεις χώρο στον άλλον να νιώσει άνετα. Το πρώτο ραντεβού δεν είναι η στιγμή να αποδείξεις πόσο καυστική είσαι, αλλά πόσο ευχάριστη μπορεί να είναι η παρουσία σου. Αν κάτι δεν σου αρέσει, απλώς το αφήνεις να περάσει. Δεν χρειάζεται κάθε σκέψη να γίνεται πρόταση.

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι ότι η κουβέντα γίνεται μονόλογος. Είτε μιλάς μόνο για σένα, είτε γεμίζεις τη σιωπή από άγχος. Όμως η ουσία του πρώτου ραντεβού είναι η ανταλλαγή, όχι η παρουσίαση. Όταν ρωτάς, δείχνεις ενδιαφέρον. Όταν ακούς, δείχνεις σεβασμό. Και όταν αφήνεις μικρές παύσεις, δίνεις χώρο να εξελιχθεί κάτι πιο αυθεντικό. Δεν χρειάζεται να πεις όλη σου την ιστορία σε μία ώρα. Ούτε να εντυπωσιάσεις με achievements. Οι άνθρωποι θυμούνται πώς ένιωσαν μαζί σου, όχι το βιογραφικό σου. Αν θέλεις να ξεχωρίσεις, δείξε περιέργεια για τον άλλον, όχι μόνο ανάγκη να ακουστείς. Εκεί αρχίζει η σύνδεση.

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ειλικρίνεια και την υπερβολική έκθεση. Το να μιλήσεις για πρώην με ένταση, να αναλύσεις το ερωτικό σου παρελθόν ή να ανοίξεις βαριά προσωπικά τραύματα μπορεί να δημιουργήσει αμηχανία αντί για σύνδεση. Όχι γιατί αυτά τα θέματα είναι “λάθος”, αλλά γιατί θέλουν χρόνο, εμπιστοσύνη και πλαίσιο. Όταν μπαίνουν πολύ νωρίς, μοιάζουν περισσότερο με πίεση παρά με μοίρασμα. Το ίδιο ισχύει και για τα πολλά κομπλιμέντα ή την υπερβολική οικειότητα. Όταν κάτι τρέχει πιο γρήγορα από όσο αντέχει η στιγμή, χάνει τη μαγεία του. Άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά. Η αληθινή οικειότητα δεν χτίζεται σε ένα βράδυ, χτίζεται σιγά, σχεδόν ανεπαίσθητα.

Δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια, ούτε να πεις τα σωστά λόγια σαν να ακολουθείς οδηγίες. Το μόνο που έχει νόημα είναι να είσαι παρούσα, να ακούς, να παρατηρείς και να αφήνεις τον εαυτό σου να φανεί χωρίς υπερβολές. Ένα πρώτο ραντεβού είναι απλώς μια αρχή, όχι απόδειξη αξίας. Αν υπάρχει χημεία, θα φανεί μέσα από τις μικρές στιγμές, το βλέμμα, το χαμόγελο, τη χαλαρότητα που χτίζεται χωρίς προσπάθεια. Και αν δεν υπάρχει, δεν σημαίνει ότι κάτι πήγε λάθος. Σημαίνει απλώς ότι δεν ήταν αυτό. Όταν αφαιρείς την πίεση, μένει κάτι πιο αληθινό. Και εκεί είναι που ξεκινούν οι καλές ιστορίες.

Τι πρέπει να αποφεύγει;

Κριτικά ή αρνητικά σχόλια για τον άλλον

Υπερβολικά κομπλιμέντα που μοιάζουν ψεύτικα

Κακή κουβέντα για πρώην σχέσεις

Αναλυτικές συζητήσεις για το σεξ

Μονόλογος χωρίς ενδιαφέρον για τον άλλον

Υπερβολική έκθεση ανασφαλειών

Βαριά προσωπικά τραύματα από νωρίς

