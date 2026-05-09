Volley League ανδρών: Πρωταθλητής Ελλάδας για 22η φορά ο Παναθηναϊκός, 3-1 επί του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε τον τίτλο του και στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 22η στην Ιστορία του στη Volley League ανδρών. Στον 4ο τελικό, μέσα στην "PAOK Sports Arena", οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, αποδείχτηκαν ανώτεροι και πήραν τη νίκη με 3-1 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) για να... τελειώσουν τη δουλειά άνευ 5ου τελικού, με 3-1 στη σειρά.

Οι «πράσινοι» που είχαν το πλεονέκτημα έδρας προηγήθηκαν με 1-0 στο Μετς (3-1) στον 1ο τελικό, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 (3-0) στη Θεσσαλονίκη στον 2ο τελικό, για να πάρει τους δύο επόμενους τελικούς (3-2 στον 3ο και 3-1 στο 4ο) το «τριφύλλι».

Τα σετ: 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25)

