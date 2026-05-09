ΠΑΣΟΚ: Ο Άδωνις Γεωργιάδης αυτογελοιοποιείται με χλευασμούς στον Παπανδρέου

Με αυστηρή γλώσσα σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την πρότασή του κόμματος για 4ήμερη εργασία στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ χαρακτήρισε άθλιες τις επικρίσεις του Υπουργού Υγείας για τον πρώην Πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.

«Πολλά νεύρα έχει ο κ. Γεωργιάδης τελευταία. Τη μία θέλει να καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την άλλη στρέφεται ευθέως κατά συναδέλφων του υπουργών παίρνοντας θέση στην εσωκομματική κούρσα των δελφίνων της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει σχετικά, όπου προστίθεται ότι «χθες επέλεξε να αυτογελοιοποιηθεί εκ νέου. Προπαγανδίζει ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία στις μεγάλες επιχειρήσεις για θέσεις έντασης διανοίας, -όπως προγραμματιστές, εργαζόμενοι σε marketing, HR, λογιστήρια-, θα κλείσουν τα νοσοκομεία, οι ταβέρνες και τα μανάβικα της χώρας (!)».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει δηκτικά πώς «θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης. Πρέπει να είναι μαύρα τα μαντάτα από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις της κυβέρνησης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

«Οι χλευασμοί και οι προσβολές του κ. Γεωργιάδη προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Παπανδρέου, είναι άθλιοι.

Αποδεικνύουν πολύ απλά, ότι δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα απέναντι στις ρηξικέλευθες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την 4ημερη εργασία», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του κόμματος και υπογραμμίζει: «Και κάτι τελευταίο προς τον κ. Υπουργό: Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο λαός. Και είναι το ΠΑΣΟΚ που θα σας στείλει στην αντιπολίτευση».

