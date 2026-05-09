Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Από βάση στη Λιβύη η προέλευσή του

Από τη Δυτική Λιβύη μεταφέρθηκε στη Λευκάδα το Ουκρανικό drone «MAGURA V3», με στόχο να πλήξει διερχόμενα σκάφη ρωσικών συμφερόντων στο Ιόνιο και μεταφέροντας συνεπώς τον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο στην Ελλάδα , αναφέρουν στη Ναυτεμπορική καλά ενημερωμένοι στρατιωτικοί αναλυτές.

Το Ουκρανικό drone που βρέθηκε από ψαράδες σε μια σπηλιά με τις μηχανές αναμμένες,ήταν φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικών υλών. «Το drone μεταφέρθηκε από τη Δυτική Λιβύη στην Ελλάδα αρχικά με πλοίο άγνωστης προέλευσης και στη συνέχεια με νταλίκα στην Λευκάδα», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Εξηγούν μάλιστα ότι το ουκρανικής κατασκευής. drone τύπου «MAGURA V3» έχει βεληνεκές 500 μιλίων ενώ η απόσταση των ακτών της Δυτικής Λιβύης από την Λευκάδα είναι πάνω από 600 μίλια, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατό να πλοηγηθεί μέχρι το ελληνικό νησί για να το παραλάβουν «άγνωστοι» σαμποτέρ και να το κρύψουν στη συνέχεια στη σπηλιά».

Ίδιο drone έπληξε ρωσικό τάνκερ τον Μάρτιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνα του γαλλικού Radio France International (RFI) αποκάλυψε πρόσφατα ότι η Ουκρανία διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη με περισσότερους από 200 αξιωματικούς και ειδικούς στα drones, με τους οποίους διεξάγει επιχειρήσεις κατά των ρωσικών συμφερόντων στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως η επίθεση στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο φυσικού αερίου Arctic Metagaz στις 4 Μαρτίου, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ρωσικό πλοίο ήταν μέρος του λεγόμενου «στόλου-φάντασμα» που αναπτύχθηκε από τη Μόσχα για να αποφύγει τις κυρώσεις. Το Arctic Metagaz, φορτωμένο με 60.000 τόνους LNG, χτυπήθηκε από ένα αυτόνομο ναυτικό drone επιφανείας-επιφανείας Magura V5 – ίδιο με αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον ρωσικών σκαφών.

Το drone χτύπησε το μηχανοστάσιο, το οποίο κατέρρευσε, με αποτέλεσμα το πλοίο, φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο, να ακινητοποιηθεί καθώς έπλεε προς το Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο.

Το πλήρωμα του Arctic Metagaz εκκενώθηκε, ενώ το πλοίο παρασύρθηκε για εβδομάδες μεταξύ Μάλτας, Λαμπεντούζα, Λινόζα και στη συνέχεια στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Λιβύης. Μια αρχική προσπάθεια ρυμούλκησής του στις ακτές της Λιβύης απέτυχε όταν το καλώδιο έσπασε λίγα μίλια από την ακτή.

Το περιστατικό με το ρωσικό δεξαμενόπλοιο φυσικού αερίου έχει εγείρει ανησυχίες για την περιβαλλοντική και τη θαλάσσια ασφάλεια.



«Φανταστείτε τι οικολογική καταστροφή θα είχε προκληθεί στο Ιόνιο και τι επιπτώσεις θα υπήρχαν στον τουρισμό, αν το Ουκρανικό drone είχε πλήξει διερχόμενο ρωσικό τάνκερ», τονίζουν στρατιωτικοί αναλυτές.

Τρεις ουκρανικές βάσεις στη Λιβύη

Σύμφωνα με έρευνα του Radio France International, Ουκρανικά στρατεύματα βρίσκονται σε τρεις κύριες τοποθεσίες στη Δυτική Λιβύη, την Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας στη Μισράτα και μια βάση εξοπλισμένη για την εκτόξευση εναέριων και ναυτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην πόλη Ζαουίγια, 50 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης.

Το RFI αναφέρει ότι αυτή η βάση είναι κοντά στο «μεγάλο πετρελαϊκό συγκρότημα Μελίτα», όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός του αγωγού φυσικού αερίου Greenstream. Τον σταθμό αυτόν λειτουργεί η ιταλική ενεργειακή εταιρεία ENI, που μεταφέρει λιβυκό φυσικό αέριο στη Σικελία,

Στην Μισράτα σταθμεύουν επίσης τουρκικές και ιταλικές δυνάμεις, καθώς και η Διοίκηση των ΗΠΑ για την Αφρική και το βρετανικό κέντρο πληροφοριών.

Μια τρίτη βάση που χρησιμοποιείται από τους Ουκρανούς φέρεται να βρίσκεται στην έδρα της 111ης Ταξιαρχίας του Λιβυκού Στρατού στο δρόμο προς το αεροδρόμιο της Τρίπολης, η οποία χρησιμοποιείται για συναντήσεις συντονισμού μεταξύ Ουκρανών και λιβυκών αρχών.

Και άλλη επίθεση

Στις 19 Δεκεμβρίου 2025, οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο ρωσικό πετρελαιοφόρο Kendil, το οποίο χτυπήθηκε 250 χλμ. από τις ακτές της Λιβύης.

Πηγές του RFI αναφέρουν ότι και σε αυτή την περίπτωση, το drone απογειώθηκε από τη βάση της Μισράτα.

Σύμφωνα με το RFI, στο ρωσικό σκάφος επέβαινε ένας σημαντικός Ρώσος αξιωματούχος, ο οποίος σκοτώθηκε: ο Βαλέρι Αβεριάνοφ, ο οποίος αναφέρεται ως ένας από τους δύο ηγέτες του Africa Corps, της Αφρικανικής Εκστρατευτικής Δύναμης του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, η οποία απορρόφησε ορισμένους από τους άνδρες, τις συμβάσεις και τις δομές της Ομάδας Βάγκνερ.

Σύμφωνα με το RFI, στο Kendil επέβαιναν περίπου δέκα ανώτεροι Ρώσοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών.

Αυτή η επίθεση προκάλεσε μια σκληρή αντίδραση από τη Μόσχα, με κλιμακούμενες επιθέσεις, στοχευμένες δολοφονίες στη Λιβύη, θανάτους και ύποπτα αεροπορικά δυστυχήματα που υποδηλώνουν ρωσικά αντίποινα.

Η Μόσχα είχε κατηγορήσει τον πρωθυπουργό της Λιβύης ότι υποστηρίζει «ουκρανικές ομάδες» και διασφαλίζει την υλικοτεχνική τους διαχείριση με την «άμεση υποστήριξη» των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Επιπλέον, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες έχουν από καιρό παρουσία στην Ανατολική Λιβύη, χάρη εν μέρει στην ανανεωμένη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τον στρατάρχη Χαφτάρ.

Με την άδεια της Τρίπολης

Σύμφωνα με το γαλλικό ραδιόφωνο, Ουκρανοί ειδικοί στην Μισράτα καταλαμβάνουν γη που τους παραχωρήθηκε από την κυβέρνηση της Τρίπολης, με επικεφαλής τον Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

Η συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Τρίπολης φέρεται να επισημοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 κατόπιν αιτήματος του Ουκρανού στρατιωτικού ακόλουθου στο Αλγέρι, στρατηγού Αντρίι Μπαγιούκ. Σε αντάλλαγμα για την ανάπτυξη στο έδαφος, η κυβέρνηση της Τρίπολης θα λάμβανε μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τις ένοπλες δυνάμεις της και εκπαίδευση στη χρήση τους, και πιθανώς ακόμη και ουκρανικές επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα.

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, φέρεται επίσης να πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την αμυντική ενίσχυση της περιοχής και την κατασκευή ραντάρ και διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Οι επιθέσεις σε ρωσικά εμπορικά πλοία τα τελευταία χρόνια στη Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο, και πιο πρόσφατα στο Στενό της Σικελίας, έχουν επανειλημμένα εγείρει υποψίες ότι τα ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις , χειρίζονταν από ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό πληροφοριών που επιχειρούσε σε χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Γαλλία ή η Ελλάδα», αναφέρουν Ευρωπαίοι στρατιωτικοί αναλυτές.

Εξάπλωση του Ουκρανικού πολέμου

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος εξάπλωσης του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας σε θέατρα επιχειρήσεων μακριά από το Ντονμπάς , στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξοπλισμένες με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν ήδη παρέμβει στη σύγκρουση στο Σουδάν και υποστηρίζουν τζιχαντιστικές πολιτοφυλακές σε χώρες του Σαχέλ , ενάντια σε φιλορωσικές κυβερνήσεις, όπως το Μάλι, η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας.

Πηγή: naftemporiki.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Η Δικαιοσύνη, και όχι η Αστυνομία, αποφασίζει για την τύχη των κατηγορουμένων

UFO στην Ελλάδα: Τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας - Όσα έχουν καταγραφεί στις αναφορές